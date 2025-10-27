Las mejores playas de Acapulco para disfrutar el puente del Día de Muertos

Ir a Acapulco es una experiencia que todo mexicano debería vivir. Tiene una gran variedad de playas para todos los gustos y es por eso que cualquier puente o vacaciones es una excusa perfecta para una escapada.

En esta ocasión, el próximo viernes 31 de octubre no habrá clases, algo que ya confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que ha hecho muy feliz a millones de alumnos, quienes podrán disfrutar de tres días seguidos de descanso.

Las mejores playas de Acapulco

Es así que en adn Noticias te recomendamos algunas de las mejores playas que se pueden encontrar en Acapulco , un punto turístico que es uno de los más reconocidos de todo México y que hace décadas fue un referente mundial para el descanso y la diversión.



Playa Condesa. Se encuentra entre el Hotel El Presidente y el Hotel Emporio, en la zona de la Costera Miguel Alemán. Una de las más conocidas de Acapulco y que tiene todo tipo de comercios a su alrededor;

Se encuentra entre el Hotel El Presidente y el Hotel Emporio, en la zona de la Costera Miguel Alemán. Una de las más conocidas de Acapulco y que tiene todo tipo de comercios a su alrededor; Playa Caleta y Caletilla. Ubicadas en el suroeste de la ciudad, con aguas muy tranquilas, justo al frente de la Isla Roqueta. Si quieres bucear, esta es la mejor opción;

Ubicadas en el suroeste de la ciudad, con aguas muy tranquilas, justo al frente de la Isla Roqueta. Si quieres bucear, esta es la mejor opción; Playa Barra Vieja . Un excelente lugar para disfrutar de la playa y de una deliciosa comida; como se encuentra un poco alejada de Acapulco, suele tener muy pocas personas;

. Un excelente lugar para disfrutar de la playa y de una deliciosa comida; como se encuentra un poco alejada de Acapulco, suele tener muy pocas personas; Playa Hornos y Hornitos. Ubicadas frente al Parque Papagayo, son dos de las más populares por la tranquilidad de sus aguas y su arena suave, ideal para cualquier familia.

Ubicadas frente al Parque Papagayo, son dos de las más populares por la tranquilidad de sus aguas y su arena suave, ideal para cualquier familia. Playa Pie de la Cuesta. Uno de los mejores lugares de México

☀️ La alcaldesa @AbelinaLopezR que preside @AcapulcoGob y Noé Peralta que dirige la @Sectur_Acapulco te invitan a vivir un verano inolvidable en #Acapulco2025. Disfruta sus playas cristalinas, atardeceres mágicos, gastronomía exquisita y la calidez de su gente. @GobiernoMX pic.twitter.com/U8kiefZ7v0 — Secretaría de Turismo de Acapulco (@Sectur_Acapulco) August 19, 2025

Aunque claro, Acapulco tiene una oferta muy amplia de playas, por lo que lo mejor que se puede hacer es visitarlo varias veces hasta encontrar la mejor de todas.

