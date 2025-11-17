Todo sobre el Gran Remate de Libros 2025; trueque, donación y presentaciones

El Gran Remate de Libros se realizará los días 29 y 30 de noviembre en Galerías Plaza de las Estrellas, en la Ciudad de México, con entrada libre.

El evento se llevará a cabo de 10:00 a 18:00 horas, sumándose al tradicional Jardín del Arte , que se celebra cada fin de semana en esta plaza, recién celebró su 43.º aniversario.

📖 Cada 12 de noviembre, en México, celebramos el #DíaNacionalDelLibro 📚en honor al natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz



Es por ello que aprovechamos la fecha para invitarte al Gran Remate de Libros en @plazagaleriasmx de la #CDMX



¡No faltes, entrada gratuita! pic.twitter.com/Z186D8hFtF — Diario CDMX (@cdmx_diario) November 12, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Más allá de los libros: una fiesta de cultura

No será solo una feria de libros: en este remate cultural habrá actividades para toda la familia. Se ofrecerán libros gratuitos, espacios para donación y trueque de títulos, además de presentaciones, lecturas y teatro.

El programa contempla también muestras de fotografía, pintura, espectáculos de clown, cosplay , música y demostraciones de entrenamiento canino.

Esta combinación de expresiones artísticas convierte al remate en una celebración rica y diversa de la cultura, más allá de la literatura.

Patrocinadores comprometidos con la cultura

Dentro de su apuesta por fomentar la cultura, OGUN Soluciones en TI figura como uno de los patrocinadores del evento, junto con El Taller de la Plaza.

Ambas entidades se han unido para acercar a los capitalinos a diferentes formas de arte: literarias, musicales y plásticas, consolidando un espacio comunitario plural.

VIDEO: Así se ve la Feria Internacional del Libro en Chapultepec [VIDEO] Este viernes se inauguró la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el Bosque de Chapultepec, no te pierdas las ofertas para los peques de la casa.

Editoriales independientes presentes

El remate reunirá a varias editoriales independientes, entre ellas Amatlioque, Críptica, Rael, Diatriba, Ficción Emergente, además de Texere, Universo de Libros, Zinco y Fondo de Cultura Económica.

Esta variedad garantiza tanto la presencia de propuestas vanguardistas como ediciones más consolidadas y reconocidas, ofreciendo a los asistentes una gama valiosa para explorar.

Programa destacado del Gran Remate de Libros

El programa incluye la participación de:



Aquarius , escritor, DJ y cosplayer

, escritor, DJ y cosplayer Nadyuuki Cross , destacada cosplayer

, destacada cosplayer Cometa , payasita que aportará un toque lúdico

, payasita que aportará un toque lúdico Dr. Jerónimo Hernández Vaca , escritor, exacadémico e investigador de la UNAM

, escritor, exacadémico e investigador de la UNAM Los escritores Darío Aguilar y David Gutiérrez

Vladimir Soto , fotógrafo profesional, con una exposición

, fotógrafo profesional, con una exposición La cuentacuentos Citlalli Hernández Rincón

Soule, compositora y saxofonista, que ofrecerá música en vivo

Además, habrá una demostración de entrenamiento canino por parte de Luis Caropreso Torres y presentaciones teatrales.

Cursos de arte para los asistentes

Dentro del marco del remate, El Taller de la Plaza lanzará nuevos cursos pensados para quienes aman la pintura y el dibujo.

Se ofrecerán clases como dibujar de forma experimental, introducción al grabado y encuadernación básica, lo que da al evento un componente muy práctico y formativo además del festivo.

Trueque, donación y comunidad lectora

Uno de los elementos más valiosos del remate es la mesa de trueque y donación de libros. Si llevas un libro que ya no te interesa, puedes intercambiarlo por otro, o simplemente donarlo para que encuentre un nuevo lector.

Es una manera de reforzar la comunidad lectora, fomentar la relectura y dar nueva vida a los volúmenes que otros puedan disfrutar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.