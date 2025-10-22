Directo de Michoacán; 3 pueblos mágicos a menos de 4 horas de CDMX para probar las mejores carnitas

En cada esquina de México se ha escuchado la típica frase “nada como las carnitas de Michoacán ”, pues a pesar de que en entidades como la Ciudad (CDMX), el Estado (Edomex) y demás se pueden encontrar comercios especializados, es dentro de este estado de la República que se inventó la típica preparación del producto de cerdo.

De acuerdo con relatos históricos, es la zona de Quiroga, Michoacán la que durante décadas se ha atribuido el título de “la capital mundial de las carnitas”, además de que el estado en general es considerado como la cuna de este platillo tradicional de nuestro país.

3 pueblos mágicos de Michoacán para comer carnitas

Si bien es cierto que Quiroga es considerada como la capital de las carnitas , la realidad es que en zonas como Tacámbaro y Huandacareo también se pueden encontrar algunas de las mejores preparaciones de este platillo tradicional mexicano, esto gracias a sus especialidades, tipo de cocción y demás.

Quiroga

De acuerdo con las evaluaciones y calificaciones emitidas a través de Google, las mejores carnitas que se venden en Quiroga, Michoacán son las de establecimientos como “El Rey de las Carnitas”, “Carnitas Carmelo” y Carnitas Cui Cui.

En estos establecimientos se podrán encontrar especialidades de chamorro, barriga, cuerito, maciza, buche, nana y el resto de las especialidades de este platillo típico de México.

Santa Clara del Cobre

Si bien es cierto que esta zona de Santa Clara del Cobre destaca justamente por la producción de este tipo de metal, la realidad es que también brillan a nivel nacional por las preparaciones especiales de las carnitas .

Dentro de esta comunidad destacan establecimientos como las Carnitas Deliciosas, Los Cacitos y Gorditas Doña Mary, las cuales se pueden encontrar destacadas dentro de Google y demás plataformas de mapas.

Tacámbaro

Otro de los lugares del estado de Michoacán que destaca por su preparación de carnitas es Tacámbaro, pues en esta zona se pueden encontrar más de 20 establecimientos dedicados a este tipo de alimento.

Entre los establecimientos que destacan en esta zona son las Carnitas Rey Tacamba y las Carnitas La Botanita.

