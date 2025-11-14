Lugares para disfrutar de la temporada de mariposas monarca en Valle de Bravo

Las mariposas son uno de los insectos más hermosos y sorprendentes y entre noviembre y marzo, Valle de Bravo se convierte en un santuario pues estos pequeños animales viajan desde Canadá y Estados Unidos para hibernar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde ver el espectáculo de mariposas monarca?

Si quieres disfrutar de este espectáculo natural, te compartimos todos los detalles de 2 lugares donde podrás ver a las mariposas monarca.

En Temascaltepec, muy cerca de Valle de Bravo esta el Santuario Piedra Herrada que forma parte de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Este lugar esta rodeado de montañas y puedes ver cómo las mariposas monarca cubren los árboles como si fueran flores,

La entrada al lugar tiene un precio de 100 pesos para adultos.

Otra opción es el Santuario Ejido El Capulín , ubicado en el municipio de Donato Guerra. Hay grupos guiados hacia el Cerro Pelón donde las mariposas monarca hibernan.

El costo de acceso al santuario es de 80 pesos para adultos.

Recomendaciones para visitar el santuario de las mariposas monarca

Si estás pensando en visitar a las mariposas monarca , aquí te compartimos algunas recomendaciones para que disfrutes de la experiencia.



Los recorridos se realizan entre las 11:00 y las 14:30 horas, en enero y febrero es cuando las mariposas están más activas.

Los santuarios abren de las 09:00 a las 16:00 horas.

Debido a que es una especie en peligro de extinción es importante no tocarlas, no usar flash ni drones o hacer ruido excesivo.

Lleva ropa abrigadora, calzado cómodo y agua pues el lugar esta a 3 mil metros sobre el nivel del mar.

No uses perfumes llamativos ni prendas de colores brillantes pues pueden alterar el comportamiento natural de las mariposas.

Un dato curioso es que millones de mariposas monarca viajan durante tres meses desde Canadá y Estados Unidos y atraviesan 9 estados: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo.

Mariposas monarca: Ya están en su santuario de Michoacán [VIDEO] Las mariposas monarca llegan año con año a los bosques de Michoacán para hibernar; su vuelo en el cerro de “El Campanario” son un espectáculo visual.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.