Objetos prohibidos y cómo llegar al Corona Capital 2025
Comienza el Corona Capital 2025 y si vas a asistir, te compartimos algunas recomendaciones para que no tengas ningún problema para ingresar al lugar y lo disfrutes al máximo.
Este viernes 14 de noviembre comienza el Corona Capital 2025 donde se presentarán bandas como Linkin Park, Garbage, Foo Fighters entre otros y si vas a asistir aquí te compartimos algunas recomendaciones para que disfrutes del evento al máximo.
Objetos prohibidos en el Corona Capital 2025
Para que no tengas ningún problema para ingresar al Corona Capital 2025, los organizadores publicaron la lista de objetos prohibidos entre los que se encuentran:
- Cámaras profesionales
- Equipo profesional de grabación de video o audio
- Accesorios para cámaras como selfie sticks
- Dispositivos electrónicos grandes
- Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o atrás de ti
- Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, encendedores o vapes
- Comida o bebida
- Paraguas o sombrillas
- Drogas o sustancias ilegales
- Rayos laser y luces químicas
- Medicamentos de venta libre
- Cadenas largas o joyería con picos
- Armas
- Drones
- Aerosoles
Tampoco podrás ingresar con bolsas de mesh, tote bag grande, funda para cámara, bolsa de diario, mochila.
Bolsas permitidas en el Corona Capital
Por otro lado, las bolsas que si están permitidas en el evento son las transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30x15x30 centímetros, bolsas de mano pequeñas con o sin correa de 11x16 centímetros. Cangureras que no excedan los 11x16 centímetros y bolsas tipo ziploc o parecidas.
¿Cómo llegar al Corona Capital 2025?
La forma más rápida y fácil para llegar al festival es en el Metro, deberás bajarte en la estación Ciudad Deportiva de la línea 9 y caminar hacia la Curva 4 . Aunque también puedes bajar en la estación Puebla o Velódromo.
También puedes utilizar el Metrobús, solo debes bajar en la estación Goma de la línea 2 y caminar alrededor de 20 minutos o tomar un taxi hacia alguna de las puertas de acceso. Es muy importante que tomes en cuenta que hay tráfico debido a que muchas personas van hacia el lugar, así que toma tus previsiones.
