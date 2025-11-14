Objetos prohibidos y cómo llegar al Corona Capital 2025

Este viernes 14 de noviembre comienza el Corona Capital 2025 donde se presentarán bandas como Linkin Park, Garbage, Foo Fighters entre otros y si vas a asistir aquí te compartimos algunas recomendaciones para que disfrutes del evento al máximo.

Objetos prohibidos en el Corona Capital 2025

Para que no tengas ningún problema para ingresar al Corona Capital 2025, los organizadores publicaron la lista de objetos prohibidos entre los que se encuentran:

Cámaras profesionales

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras como selfie sticks

Dispositivos electrónicos grandes

Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o atrás de ti

Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, encendedores o vapes

Comida o bebida

Paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos laser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Cadenas largas o joyería con picos

Armas

Drones

Aerosoles

Tampoco podrás ingresar con bolsas de mesh, tote bag grande, funda para cámara, bolsa de diario, mochila.

Bolsas permitidas en el Corona Capital

Por otro lado, las bolsas que si están permitidas en el evento son las transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30x15x30 centímetros, bolsas de mano pequeñas con o sin correa de 11x16 centímetros. Cangureras que no excedan los 11x16 centímetros y bolsas tipo ziploc o parecidas.

¿Cómo llegar al Corona Capital 2025?

La forma más rápida y fácil para llegar al festival es en el Metro, deberás bajarte en la estación Ciudad Deportiva de la línea 9 y caminar hacia la Curva 4 . Aunque también puedes bajar en la estación Puebla o Velódromo.

También puedes utilizar el Metrobús, solo debes bajar en la estación Goma de la línea 2 y caminar alrededor de 20 minutos o tomar un taxi hacia alguna de las puertas de acceso. Es muy importante que tomes en cuenta que hay tráfico debido a que muchas personas van hacia el lugar, así que toma tus previsiones.

