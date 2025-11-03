Él es Gonzalo Celorio, el mexicano ganador del Premio Cervantes 2025

La literatura mexicana contemporánea ha vuelto al escenario internacional gracias al reconocimiento que ha ganado el escritor y catedrático Gonzalo Celorio, quien recibirá el Premio Cervantes 2025 por su última obra "Un montón de espejos rotos".

El trabajo de Celorio "conjuga una lucidez critica que explora la identidad sentimental y la pérdida", dijo el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, al anunciar al mexicano como el ganador.

¿Quién es Gonzalo Celorio?

Gonzalo nació en la Ciudad de México en 1948 y, desde muy pequeño, se enamoró de la lectura, tanto que estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, además de que cursó el posgrado en Letras, ambas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ).

Celorio fue director del Fondo de Cultura Económica del 2000 al 2002, así como director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM , de 1998 al 2000, e incluso fue coordinador de Difusión Cultural, también en la UNAM, de 1989 a 1998. Sin mencionar que ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras desde 1974.

A la par, Celorio publicaba algunos libros que le valieron para ganar reconocimiento nacional e internacional en la literatura. Algunas obras destacadas que tiene son: "Amor propio" (1992), "Retiemble en sus centros la Tierra (1999), y "El metal y la escoria" (2014).

Felicidades al maestro universitario Gonzalo Celorio por el Premio Cervantes 2025 la mayor distinción de las letras en español.

¿Qué es el Premio Cervantes?

Se trata del máximo reconocimiento que hay en la literatura en lengua española. Se comenzó a entregar en 1976 y se encarga de reconocer a los mejores escritores de España y de América Latina.

El premio incluye un dotado de 125 mil euros para el ganador; destaca que en las últimas entregas había sido exclusivo de escritores españoles, por lo que la victoria de Celorio ha sido muy celebrada en Latinoamérica.

