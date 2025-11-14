¿Antojo de un curado? Llega la Feria de las Pulquerías Tradicionales en CDMX

¡A disfrutar de unos buenos curados! Para los amantes de las bebidas tradicionales, se llevará a cabo la novena Feria de Pulquerías en la CDMX donde podrás disfrutar de una gran variedad de sabores de varios establecimientos históricos.

¿Qué habrá en la novena Feria de Pulquerías Tradicionales?

Cabe señalar que en la capital del país hay lugares donde todavía puedes disfrutar de un pulque o curado en tarro y en este evento los asistentes degustarán 500 sabores diferentes y hasta helado de pulque.

Las pulquerías que estarán en la feria son:

La Antigua Roma

Los Hombres Sin Miedo

La Paloma Azul

La Victoria

La Canica

Agave 69

La Hija de los Apaches

La Reina Xóchitl

La Nueva

De Chiripa

La Catedral del Pulque

La Gloria de Neza

También habrá música en vivo de grupos como Sueño de Tigre, Los Ruido Garage Surf, Los Adheridos y Banda Mixanteña de Santa Cecilia.

¿Cuándo y dónde será la Feria de Pulquerías Tradicionales en 2025?

La novena Feria de Pulquerías Tradicionales de la CDMX se llevará a cabo el 29 y 30 de noviembre en el Museo de los Ferrocarrileros ubicado en Alberto Herrera s/n en la colonia Aragón-La Villa, muy cerca del Metro La Villa-Basílica.

El pulque, una bebida con tradición y medicinal

El pulque es una bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación del aguamiel que se extrae del maguey y tiene entre 7 y 15 grados de alcohol. Posteriormente se les agregó azúcar y se convirtieron en curados. Actualmente hay de piñón, avena, guayaba, mango con chile, mazapán y hasta pétalos de rosa.

Algunas investigaciones señalan que el pulque es antioxidante y porta complejo B y prebióticos que favorecen la digestión y fortalecen el sistema inmunológico. Incluso hay algunas comunidades donde a las mujeres les dan pulque para incrementar la producción de leche materna.

