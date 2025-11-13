Dulce pecado pal frío; fechas y sede de la Feria del Pan 2025 en la CDMX

Si estás buscando plan para el inicio de la temporada decembrina te tenemos muy buenas noticias, pues el próximo sábado 6 y domingo 7 de diciembre de este 2025, se estará llevando a cabo la Feria del Pan dentro de la alcaldía Tlalpan al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Fue a través de las diferentes plataformas de la Secretaría de Turismo de la capital, que se dio a conocer que este evento contará con la presencia de 45 expositores de este tradicional platillo, por lo cual habrá opciones para todos los integrantes de la familia.

¿En dónde será la Feria del Pan 2025 en CDMX?

De acuerdo con el anuncio de las autoridades capitalinas, la Feria del Pan se estará llevando a cabo dentro de la Plaza del Bolero ubicada en la alcaldía Tlalpan, la cual cada año alberga festividades como las del taco, el elote y demás.

Es importante mencionar que el ingreso a esta feria será completamente gratuita para todos los integrantes de la familia, por lo cual los asistentes únicamente se deberán de ocupar en pagar los alimentos y bebidas que vayan a consumir dentro de la plaza antes señalada.

¿Qué habrá en la Feria del Pan en la alcaldía Tlalpan?

Como bien se mencionó anteriormente serán un total de 45 expositores de pan los que se darán cita en esta feria en la alcaldía Tlalpan. Algunos de ellos contarán con especialidades como los rellenos con crema pastelera, chocolate y frutos rojos y demás.

Más allá de la venta de pan, también se contará con lo siguiente:

Talleres especiales

Música en vivo

Conferencias sobre el pan

Venta de bebidas calientes

Venta de pan de temporada

¿Cómo llegar en transporte a la Feria del Pan 2025?

Para llegar a esta Feria del Pan 2025 en transporte público, se puede hacer utilizando la estación Fuentes Brotantes del Metrobús, la cual se encuentra a menos de 10 minutos caminando de la sede en donde se realizará el evento.

De igual forma, se cuenta con la opción de utilizar las unidades de camión que van hacia la zona de hospitales, los cuales podrán dejar a los asistentes en la calle Miguel Hidalgo en su esquina con Calzada de Tlalpan.

