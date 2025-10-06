Festival de Harry Potter y el Aquelarre Fest en Teotihuacán ¡Prepara la varita mágica!

Atención brujas y brujos porque se acerca el Festival de Harry Potter y el Aquelarre Fest con el objetivo de que tanto grandes como chicos disfruten de experiencias propias de cuentos y de un delicioso festín de comida mágica.

Lo mejor de todo es que ambos festivales se celebrarán en el Club Campestre Teotihuacán, un famoso espacio turístico entre los límites de la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Cuándo es el Festival de Harry Potter y el Aquelarre Fest?

Se trata de un doble festival en un mismo evento y se llevará a cabo el 15 y 16 de noviembre, de 12:00 a 19:00 horas. Está dirigido para los amantes de las películas de Harry Potter , así como de las leyendas de las brujas y del mundo esotérico.

El evento estará lleno de hechizos, misterio y fantasía para rendir tributo a la saga de Harry Potter, considerada como una de las más destacadas e importantes de todos los tiempos en el cine, por lo que se permitirá asistir disfrazado de bruja, brujo o de los personajes principales de las películas.

¿Qué actividades habrá?

Platicas y conferencias

Danzas y show de saga Harry Potter

Bazar de Harry Potter

Personajes y set de fotos de Harry Potter.

Rituales y conjuros

Leyendas de brujas

Danzas de brujas

Concurso de disfraces de brujas y Harry Potter

Circulo mágico de brujas

Rituales en el caldero

Noche de Brujas el AQUELARRE

Música folk pagan

Zona de Alimentos y bebidas mágicas

Venta de productos “magicos” en los festivales

Los visitantes no solo podrán particcipar en las diversas actividades, sino también podrán encontrar calderos, velas, escobas, libros, amuletos, runas, ropa, tarot, oráculos, atados de hierbas, esencias, cofres de brujas, varitas mágicas, herramientas mágicas, pócimas, hechizos, hadas, artesanías y muchas más cosas mágicas.

¿Cuál es el precio de los boletos?

Los visitantes podrán sumergirse en este mundo lleno de misterio con pagar el precio del boleto, que tiene un costo de 200 personas (incluye la entrada de dos personas). Los niños menores de 10 años no pagan. Las entradas se pueden adquirir en el siguiente enlace .

¿Cómo llegar al Club Campestre Teotihuacán?

El Club Campestre Teotihuacán se ubica sobre la carretera Tuxpan Poza Rica, salida en el kilómetro 27, San Martín de las Pirámides. En caso de no tener automóvil, la mejor opción para llegar es a través de la Terminal Central de Autobuses del Norte con dirección a San Juan Teotihuacán. Bajarse en dicho punto y tomar un taxi de 11 minutos al Rancho las Erres.