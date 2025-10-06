Rush regresa a México en 2026; fechas, preventa y ciudades de su gira por 50 aniversario

Hace cuatro años recibimos la triste noticia del fallecimiento de Neil Peart, baterista original y uno de los miembros más emblemáticos de Rush. Por aquel entonces muchos pensamos que era el final de una de las bandas más importantes del rock progresivo, la cual ya tenía más de 7 años de inactividad.

Sin embargo, esta semana amanecimos con la noticia de que Rush regresará a México en 2026 como parte de una gira de aniversario que visitará 7 ciudades entre Estados Unidos, México y Canadá. Además Geddy Lee y Alex Lifeson estarán acompañados de la baterista alemana Annika Nilles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Rush Fifty Something Tour

Para todos los amantes de lo clásico y el rock progresivo, Rush dio a conocer una nueva gira que tendrá escala en México para 2026. Tras más de una década de pausa, uno de los tríos más icónicos de los 80´s esta de vuelta para ofrecer un espectáculo único y de primer nivel donde interpretarán sus mayores éxitos.

El Fifty Something Tour de Rush visitará las siguientes ciudades: Los Ángeles, CDMX, Chicago, Nueva York, Toronto, Cleveland y Forth Worth.

Según los rumores, cada presentación será única y con un ‘setlist’ diferente de entre 35 y 40 canciones de su amplio repertorio. Uno de los aspectos que más causaba curiosidad en los fans de la banda, es la incorporación de la baterista Annika Nilles proveniente de Alemania y con una amplia experiencia en la música jazz , promete ser una pieza muy importante para esta nueva etapa de Rush.

Boletos y venue del concierto de Rush en CDMX

El concierto de Rush en CDMX se realizará en el Palacio de los Deportes el próximo 18 de junio de 2026. Todavía no hay detalles precisos de los precios de las entradas, pero se rumora que estén en un promedio de $1200 y $4500 pesos mexicanos.

La preventa de boletos se dividirá en 3 etapas, la primera será una venta a fans el jueves 9 de octubre a las 12 p.m. por medio de un registro en la página oficial de Rush. La segunda es una preventa para tarjetahabientes de Banamex el 15 de octubre a partir de las 11 a.m. por medio del sistema Ticketmaster . Finalmente la venta general será el 16 de octubre.