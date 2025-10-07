Se estrenó La Revolución de la Libertad, serie de Ricardo Salinas Pliego

La serie documental La Revolución de la Libertad se estrenó el pasado 6 de octubre y constará de 10 episodios producidos por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



Ricardo Salinas Plieg o abordará el origen, evolución y desafíos de las ideas libertarias en México, destacando la i mportancia de la libertad individual .

o abordará el origen, evolución y desafíos de las ideas libertarias en México, destacando la i . El proyecto fue creado junto al escritor Juan Miguel Zunzunegui , autor del libro homónimo, el cual busca abrir un debate sobre el papel de la libertad en la prosperidad y la democracia.

, autor del libro homónimo, el cual busca abrir un debate sobre el papel de la libertad en la prosperidad y la democracia. Salinas acusa a la educación pública y a los gobiernos de fomentar el conformismo y la polarización para mantener a los ciudadanos sumisos y dependientes.

y a los gobiernos de fomentar el conformismo y la polarización para mantener a los ciudadanos sumisos y dependientes. La serie invita a defender los derechos individuales y promover el pensamiento crítico, recordando que la libertad y la prosperidad son conquistas ciudadanas, no dádivas del poder.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.