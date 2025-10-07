Se estrenó La Revolución de la Libertad, serie de Ricardo Salinas Pliego
Ricardo Salinas estrena ‘La Revolución de la Libertad’, documental que defiende derechos individuales y promueve el pensamiento crítico en México.
La serie documental La Revolución de la Libertad se estrenó el pasado 6 de octubre y constará de 10 episodios producidos por Fuerza Informativa Azteca (FIA).
- Ricardo Salinas Pliego abordará el origen, evolución y desafíos de las ideas libertarias en México, destacando la importancia de la libertad individual.
- El proyecto fue creado junto al escritor Juan Miguel Zunzunegui, autor del libro homónimo, el cual busca abrir un debate sobre el papel de la libertad en la prosperidad y la democracia.
- Salinas acusa a la educación pública y a los gobiernos de fomentar el conformismo y la polarización para mantener a los ciudadanos sumisos y dependientes.
- La serie invita a defender los derechos individuales y promover el pensamiento crítico, recordando que la libertad y la prosperidad son conquistas ciudadanas, no dádivas del poder.
