Se estrenó La Revolución de la Libertad, serie de Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas estrena ‘La Revolución de la Libertad’, documental que defiende derechos individuales y promueve el pensamiento crítico en México.

Publicado por: Ximena Ochoa

La serie documental La Revolución de la Libertad se estrenó el pasado 6 de octubre y constará de 10 episodios producidos por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

  • Ricardo Salinas Pliego abordará el origen, evolución y desafíos de las ideas libertarias en México, destacando la importancia de la libertad individual.
  • El proyecto fue creado junto al escritor Juan Miguel Zunzunegui, autor del libro homónimo, el cual busca abrir un debate sobre el papel de la libertad en la prosperidad y la democracia.
  • Salinas acusa a la educación pública y a los gobiernos de fomentar el conformismo y la polarización para mantener a los ciudadanos sumisos y dependientes.
  • La serie invita a defender los derechos individuales y promover el pensamiento crítico, recordando que la libertad y la prosperidad son conquistas ciudadanas, no dádivas del poder.

