Honra la memoria con la Calavereada de Día de Muertos en Xochimilco

Cada alcaldía de la Ciudad de México realiza diversas actividades en el marco del Día de Muertos con el objetivo de recordar a quienes ya no se encuentran entre nosotros y uno de los más destacados lo tiene Xochimilco, pues todos los años lleva a cabo su tradicional "Calavereada".

Durante la calavereada salen a las calles los jóvenes, niñas y niños a pedir dulces, en un desfile que recorre las calles acompañados por música y este 2025 habrá tres rutas que pasarán por lugares emblemáticos y monumentos.

¿Cuáles serán los recorridos de la Calaverada de Día de Muertos?

Ruta A

Pedro Ramírez del Castillo esquina Justo Sierra

Plazuela del barrio de San Pedro

Calle Cuitláhuac

Avenida 16 de septiembre

Plazuela del barrio de Belén

Calle 5 de mayo

Mayordomía Niño de Belén

Calle Nezahualcóyotl

Avenida 16 de septiembre

Catedral de San Bernardo de Siena

Avenida 16 de septiembre

Calle Pino

Calle Sabino

Plazuela del barrio de San Juan

Calle Matamoros

Calle Pino

Calle Margarita Maza de Juárez

Plaza del barrio de San Antonio

Calle Matamoros

Avenida Guadalupe I. Ramírez

Taquería "Los Güeros"

Avenida Guadalupe I. Ramírez

Chinelos de Xochimilco

El Chinelo frente al embarcadero Fernando Celada



Recorrido B

Plazuela del barrio de San Cristóbal

Calle Dalia

Avenida Nuevo León

Calle Violeta

Calle Pino

Avenida Guadalupe I. Ramírez

El chinelo frente al Embarcadero Fernando Celada

Ruta C

Calle Yucatán

Calle Pedro Ramírez del Castillo

Josefa Ortiz de Domínguez

Plazuela del barrio de San Juan

Calle Sabino

Calle Matamoros

Calle Pino

Avenida Guadalupe I Ramírez

El chinelo Frente al Embarcadero



¿Cuáles son las bandas invitadas a la Calavereada de Día de Muertos?

Las bandas que estarán presentes en la ruta A serán Tornado y B+L; en la B La Efectiva Banda La Loka; mientras que la C contará la presencia de La Leyenda de La llorona .

La gran experiencia se vivirá el sábado 1 de noviembre en punto de las 18:00 horas, la entrada es para todo público y se recomienda acudir disfrazado o maquillado.

