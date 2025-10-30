Honra la memoria con la Calavereada de Día de Muertos en Xochimilco
La Calavereada de Día de Muertos tendrá tres rutas que pasarán por la alcaldía Xochimilco; tanto niños como adultos podrán acudir a pedir dulces.
Cada alcaldía de la Ciudad de México realiza diversas actividades en el marco del Día de Muertos con el objetivo de recordar a quienes ya no se encuentran entre nosotros y uno de los más destacados lo tiene Xochimilco, pues todos los años lleva a cabo su tradicional "Calavereada".
Durante la calavereada salen a las calles los jóvenes, niñas y niños a pedir dulces, en un desfile que recorre las calles acompañados por música y este 2025 habrá tres rutas que pasarán por lugares emblemáticos y monumentos.
¿Cuáles serán los recorridos de la Calaverada de Día de Muertos?
Ruta A
- Pedro Ramírez del Castillo esquina Justo Sierra
- Plazuela del barrio de San Pedro
- Calle Cuitláhuac
- Avenida 16 de septiembre
- Plazuela del barrio de Belén
- Calle 5 de mayo
- Mayordomía Niño de Belén
- Calle Nezahualcóyotl
- Avenida 16 de septiembre
- Catedral de San Bernardo de Siena
- Avenida 16 de septiembre
- Calle Pino
- Calle Sabino
- Plazuela del barrio de San Juan
- Calle Matamoros
- Calle Pino
- Calle Margarita Maza de Juárez
- Plaza del barrio de San Antonio
- Calle Matamoros
- Avenida Guadalupe I. Ramírez
- Taquería "Los Güeros"
- Avenida Guadalupe I. Ramírez
- Chinelos de Xochimilco
- El Chinelo frente al embarcadero Fernando Celada
Recorrido B
- Plazuela del barrio de San Cristóbal
- Calle Dalia
- Avenida Nuevo León
- Calle Violeta
- Calle Pino
- Avenida Guadalupe I. Ramírez
- El chinelo frente al Embarcadero Fernando Celada
Ruta C
- Calle Yucatán
- Calle Pedro Ramírez del Castillo
- Josefa Ortiz de Domínguez
- Plazuela del barrio de San Juan
- Calle Sabino
- Calle Matamoros
- Calle Pino
- Avenida Guadalupe I Ramírez
- El chinelo Frente al Embarcadero
¿Cuáles son las bandas invitadas a la Calavereada de Día de Muertos?
Las bandas que estarán presentes en la ruta A serán Tornado y B+L; en la B La Efectiva Banda La Loka; mientras que la C contará la presencia de La Leyenda de La llorona .
La gran experiencia se vivirá el sábado 1 de noviembre en punto de las 18:00 horas, la entrada es para todo público y se recomienda acudir disfrazado o maquillado.
