Tiempo Libre
Nota

Honra la memoria con la Calavereada de Día de Muertos en Xochimilco

La Calavereada de Día de Muertos tendrá tres rutas que pasarán por la alcaldía Xochimilco; tanto niños como adultos podrán acudir a pedir dulces.

Calavereada en Xochimilco: Cuáles serán las rutas
Hakbar Juárez/adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

Cada alcaldía de la Ciudad de México realiza diversas actividades en el marco del Día de Muertos con el objetivo de recordar a quienes ya no se encuentran entre nosotros y uno de los más destacados lo tiene Xochimilco, pues todos los años lleva a cabo su tradicional "Calavereada".

Durante la calavereada salen a las calles los jóvenes, niñas y niños a pedir dulces, en un desfile que recorre las calles acompañados por música y este 2025 habrá tres rutas que pasarán por lugares emblemáticos y monumentos.

¿Cuáles serán los recorridos de la Calaverada de Día de Muertos?

Ruta A

  • Pedro Ramírez del Castillo esquina Justo Sierra
  • Plazuela del barrio de San Pedro
  • Calle Cuitláhuac
  • Avenida 16 de septiembre
  • Plazuela del barrio de Belén
  • Calle 5 de mayo
  • Mayordomía Niño de Belén
  • Calle Nezahualcóyotl
  • Avenida 16 de septiembre
  • Catedral de San Bernardo de Siena
  • Avenida 16 de septiembre
  • Calle Pino
  • Calle Sabino
  • Plazuela del barrio de San Juan
  • Calle Matamoros
  • Calle Pino
  • Calle Margarita Maza de Juárez
  • Plaza del barrio de San Antonio
  • Calle Matamoros
  • Avenida Guadalupe I. Ramírez
  • Taquería "Los Güeros"
  • Avenida Guadalupe I. Ramírez
  • Chinelos de Xochimilco
  • El Chinelo frente al embarcadero Fernando Celada

Recorrido B

  • Plazuela del barrio de San Cristóbal
  • Calle Dalia
  • Avenida Nuevo León
  • Calle Violeta
  • Calle Pino
  • Avenida Guadalupe I. Ramírez
  • El chinelo frente al Embarcadero Fernando Celada

Ruta C

  • Calle Yucatán
  • Calle Pedro Ramírez del Castillo
  • Josefa Ortiz de Domínguez
  • Plazuela del barrio de San Juan
  • Calle Sabino
  • Calle Matamoros
  • Calle Pino
  • Avenida Guadalupe I Ramírez
  • El chinelo Frente al Embarcadero

¿Cuáles son las bandas invitadas a la Calavereada de Día de Muertos?

Las bandas que estarán presentes en la ruta A serán Tornado y B+L; en la B La Efectiva Banda La Loka; mientras que la C contará la presencia de La Leyenda de La llorona .

La gran experiencia se vivirá el sábado 1 de noviembre en punto de las 18:00 horas, la entrada es para todo público y se recomienda acudir disfrazado o maquillado.

CDMX
