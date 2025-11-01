Música, gastronomía y catas en el Festival de la Fresa 2025

Irapuato es considerada la Capital Mundial de la Fresa y este 2025 se llevará a cabo la 13ª edición del Festival de la Fresa donde podrás encontrar una gran diversidad de productos realizados con este delicioso alimento, así que no te quedes con el antojo y aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué habrá en el Festiva de la Fresa 2025?

Durante tres días habrá una gran oferta gastronómica, cultural y artística para fortalecer la identidad local y la economía regional y se llevará a cabo un concurso de tres categorías:



Platillo dulce

Platillo salado

Bebidas

Contará con dos divisiones, cocina de autor y cocina tradicional donde se prevé que se registren mas de 100 recetas elaboradas con la fresa como el ingrediente principal.

Además, habrá conciertos gratuitos y se entregará por primera vez “La Fresa de Oro” un reconocimiento para los productores de fresa destacados y a una mujer trabajadora del campo.

Se instalarán más de 120 expositores y productores de fresa, así que es un evento que no te puedes perder y que podrás disfrutar con tu familia.

Se realizarán catas y experiencias como Bebiendo historia y fresa y destilados.

¿Cuándo y dónde será el Festival de la Fresa 2025?

El Festival de la Fresa se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre de 2025 a partir de las 09:00 horas en el Centro Histórico de Irapuato y la programación será la siguiente:

Viernes 7 de noviembre se llevará a cabo la inauguración a las 19:00 horas y presentación de Linares All Stars a las 20:00 horas

Sábado 8 de noviembre, los asistentes disfrutarán del concierto de Kenny y los Eléctricos

Domingo 9 de noviembre se realizará la premiación del concurso gastronómico y entrega de la presea “La Fresa de Oro” y concierto de Los Potrillos del Bajío y La Primera del Bajío.

