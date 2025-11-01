Música, gastronomía y catas en el Festival de la Fresa 2025
Si te gusta disfrutar de la gastronomía, esta es tu oportunidad pues en el Festival de la Fresa 2025 habrá una gran variedad de platillos, catas y hasta concierto.
Irapuato es considerada la Capital Mundial de la Fresa y este 2025 se llevará a cabo la 13ª edición del Festival de la Fresa donde podrás encontrar una gran diversidad de productos realizados con este delicioso alimento, así que no te quedes con el antojo y aquí te contamos todos los detalles.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
¿Qué habrá en el Festiva de la Fresa 2025?
Durante tres días habrá una gran oferta gastronómica,
cultural y artística
para fortalecer la identidad local y la economía regional y se llevará a cabo un concurso de tres categorías:
- Platillo dulce
- Platillo salado
- Bebidas
Contará con dos divisiones, cocina de autor y cocina tradicional donde se prevé que se registren mas de 100 recetas elaboradas con la fresa como el ingrediente principal.
Llega el 28 festival EuroJazz 2025; fechas y artistas
¡Prepárate! Ya esta lista la programación del Festival EuroJazz y este año habrá agrupaciones de Polonia, Estados Unidos, Madrid, Italia y Países Bajos.
Además, habrá conciertos gratuitos y se entregará por primera vez “La Fresa de Oro” un reconocimiento para los productores de fresa destacados y a una mujer trabajadora del campo.
Se instalarán más de 120 expositores y productores de fresa, así que es un evento que no te puedes perder y que podrás disfrutar con tu familia.
Se realizarán catas y experiencias como Bebiendo historia y fresa y destilados.
¿Cuándo y dónde será el Festival de la Fresa 2025?
El Festival de la Fresa se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre de 2025 a partir de las 09:00 horas en el Centro Histórico de Irapuato y la programación será la siguiente:
Viernes 7 de noviembre se llevará a cabo la inauguración a las 19:00 horas y presentación de Linares All Stars a las 20:00 horas
Sábado 8 de noviembre, los asistentes disfrutarán del concierto de Kenny y los Eléctricos
Domingo 9 de noviembre se realizará la premiación del concurso gastronómico y entrega de la presea “La Fresa de Oro” y concierto de Los Potrillos del Bajío y La Primera del Bajío.
¿De fresa, apio o garambullo? Ruta del pulque en Querétaro
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.