¡Adiós Árbol de Navidad! Esta es la nueva tendencia que los reemplazará

¿Estas cansada o cansado de desempolvar el árbol de Navidad y hacer un lío con los adornos? Para este 2025 llegó una opción más práctica que rápidame se volvió tendencia no solo porque es muy fácil, sino porque es elegante y a la vez minimalista, sin mencionar que es ideal si en la casa hay gatos y perros.

La nueva tendencia no solo es fácil y hermosa, sino también sostenible, ya que mientras llenas de estilo tu hogar, apuestas por el medio ambiente, al evitar que cada año se corten miles de árboles.

¿Cuál es la nueva tendencia de árbol de Navidad?

Los árboles de madera ya ganan terreno en Europa y poco a poco también lo hacen en Latinoamericana, donde podría ser una opción para los aficionados de la Navidad que tengan casas pequeñas o mascotas.

Getty Images Los árboles de mandera se convirtieron en la nueva tendencia de Navidad debido a su diseño minimalista y sustentable, ya que es ecológico.

Los árboles de madera consisten en estructuras en forma de espiral o pirámide que imitan la silueta de un pino. Se puede colocar en las paredes con ayuda de un pequeño clavo y adornarse con luces, muñecos, estrellas, entre otros elementos.

Árboles de madera ayudan la economía y la ecología

Los árboles de madera suelen hacerse a partir de pino y oyamel (abeto), los cuales suelen plantarse en lugares como Amecameca , Estado de México y Chignahuapan, Puebla.

Comprar un árbol de madera no solo apoya la economía de las zonas rurales, sino también a la ecología, pues es más duradera y ese trata de una estructura reciclable.

¿Cuál es el precio de los árboles de madera por Navidad?

El precio de los árboles de madera para Navidad varían dependiendo el diseño y el tamaño, sin embargo, la mayoría oscila entre los 400 y los 2 mil pesos.

