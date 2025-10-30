Mueren lomitos en incendio que comenzó por ofrenda de Día de Muertos; esto sabemos

Las ofrendas para recibir a los difuntos es una de las hermosas tradiciones que los mexicanos acostumbramos realizar en la temporada de Día de Muertos; sin embargo, es importantísimo tener cuidado con los elementos que se colocan en el altar como las veladoras, pues pueden ocasionar accidentes graves. Por ejemplo, el incendio ocurrido en la alcaldía Venustiano Carranza en el que murieron dos perritos.

A pesar de la rápida atención por parte de los bomberos de la CDMX, dos lomitos que quedaron atrapados en la casa en llamas fallecieron en el incendio que presuntamente se originó en su hogar debido a una veladora encendida. Te contamos los detalles del caso.

¿Por qué murieron los perritos en la alcaldía Venustiano Carranza?

De acuerdo con los primeros reportes de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de los bomberos de la CDMX que acudieron a atender el siniestro reportado en la alcaldía Venustiano Carranza, dos perritos habían fallecido quemados al quedar atrapados en su casa, ubicada en la calle 1821, de la colonia El Parque.

¡Trágico! ⚫ Dos perritos murieron por el incendio en una vivienda en la colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza 🐶



Presuntamente, el incendio se originó por una veladora encendida en la ofrenda de Día de Muertos que se encontraba al interior del domicilio .

Autoridades reportan que no hubo personas lesionadas

Elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y personal de emergencia acudieron para sofocar las llamas y atender a dos hombres que presentaron crisis nerviosa y una leve quemadura, sin requerir traslado hospitalario.

El incendio fue controlado en su totalidad y no se reportaron personas lesionadas, ya que los dueños de los perritos que fallecieron en el incendio se encontraban fuera de su domicilio en el momento del siniestro.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México realizará las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del siniestro.

