Las mejores promociones para celebrar el Día del Café en CDMX

Este primero de octubre cientos de cafeterías ofrecen precios especiales y productos gratis en conmemoración del Día Internacional del Café .

Si eres cafetero, este día es ideal para salir y degustar de la amplia oferta de esta rica bebida. A continuación te dejamos una curaduría de las mejores promociones en CDMX.

Promociones del Día del Café y cómo canjearlas

Tim Hortons: Durante todo el 1 de octubre, esta marca tendrá 2×1 en café americano chico, oferta que aplica solo al comprar en tienda o a través de Drive Thru.

7eleven: Para celebrar el Día del Café, esta tienda de conveniencia pone a tu disposición relleno gratis de café Select americano o capuccino, ya sea frío o caliente. Estará vigente sólo este miércoles 1 de octubre.

Krispy Kreme: Del 1 al 3 de octubre, en la compra de cualquier dona, llévate por solo $15 pesos, un café americano o un capuchino chico. Esta promoción estará disponible en todas sus tiendas de México.

OXXO: En sus más de 24 mil puntos de venta a nivel nacional, la tienda de conveniencia regalará un café americano frío grande o caliente mediano Andatti.



Starbucks: Durante este 1 de octubre, al comprar cualquier bebida en tamaño grande o venti, podrás llevarte un vaso conmemorativo por solo $20 pesos adicionales.

Pastelerías Esperanza: Para este 1 de octubre, una de las cadenas más grandes de pastelerías y venta de pan estará regalando café americano. El café puede ser caliente o frío y lo puedes obtener descargando la app oficial de Pastelerías Esperanza. Una vez descargada la app, podrás canjear el cupón en cualquier sucursal.



Cielito Querido Café: Obsequiará un café chico del día a sus clientes frecuentes.

¿Cuánto café consumen los mexicanos?

México es uno de los países que más produce y consume café. Casi el 100% de los hogares en México beben café o una bebida derivada del mismo, en promedio los mexicanos compran dos kilogramos de café al año.

A pesar de que es una bebida fuerte en cafeína y que no se recomienda tomar en la noche. En México el 32% del consumo de café se hace en la noche. El otro gran porcentaje de consumo es por la mañana, junto al desayuno, lo cual da como resultado un 51%.

Para nuevas generaciones el café comienza a perder fuerza en comparación con nuevas bebidas como el Matcha , Tisanas e Infusiones. Alrededor de un 32% de la población mexicana ya no consume café de manera regular, lo cual se atribuye a una tendencia por cuidar su salud.