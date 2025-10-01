Las mejores promociones para celebrar el Día del Café en CDMX
El primero de octubre se celebra el Día Internacional del Café en todo el mundo.
Este primero de octubre cientos de cafeterías ofrecen precios especiales y productos gratis en conmemoración del Día Internacional del Café .
Si eres cafetero, este día es ideal para salir y degustar de la amplia oferta de esta rica bebida. A continuación te dejamos una curaduría de las mejores promociones en CDMX.
Promociones del Día del Café y cómo canjearlas
- Tim Hortons: Durante todo el 1 de octubre, esta marca tendrá 2×1 en café americano chico, oferta que aplica solo al comprar en tienda o a través de Drive Thru.
- 7eleven: Para celebrar el Día del Café, esta tienda de conveniencia pone a tu disposición relleno gratis de café Select americano o capuccino, ya sea frío o caliente. Estará vigente sólo este miércoles 1 de octubre.
- Krispy Kreme: Del 1 al 3 de octubre, en la compra de cualquier dona, llévate por solo $15 pesos, un café americano o un capuchino chico. Esta promoción estará disponible en todas sus tiendas de México.
- OXXO: En sus más de 24 mil puntos de venta a nivel nacional, la tienda de conveniencia regalará un café americano frío grande o caliente mediano Andatti.
- Starbucks: Durante este 1 de octubre, al comprar cualquier bebida en tamaño grande o venti, podrás llevarte un vaso conmemorativo por solo $20 pesos adicionales.
- Pastelerías Esperanza: Para este 1 de octubre, una de las cadenas más grandes de pastelerías y venta de pan estará regalando café americano. El café puede ser caliente o frío y lo puedes obtener descargando la app oficial de Pastelerías Esperanza. Una vez descargada la app, podrás canjear el cupón en cualquier sucursal.
- Cielito Querido Café: Obsequiará un café chico del día a sus clientes frecuentes.
¿Cuánto café consumen los mexicanos?
México es uno de los países que más produce y consume café. Casi el 100% de los hogares en México beben café o una bebida derivada del mismo, en promedio los mexicanos compran dos kilogramos de café al año.
A pesar de que es una bebida fuerte en cafeína y que no se recomienda tomar en la noche. En México el 32% del consumo de café se hace en la noche. El otro gran porcentaje de consumo es por la mañana, junto al desayuno, lo cual da como resultado un 51%.
Para nuevas generaciones el café comienza a perder fuerza en comparación con nuevas bebidas como el Matcha , Tisanas e Infusiones. Alrededor de un 32% de la población mexicana ya no consume café de manera regular, lo cual se atribuye a una tendencia por cuidar su salud.
