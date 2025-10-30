Demostraciones, pasarelas y skincare en la Expo Beauty Show; fechas y precios
Si te apasiona el mundo de la belleza, no te puedes perder este evento en CDMX donde habrá muchas actividades e invitados especiales.
En la actualidad el cuidado de la piel se ha popularizado y existen en el mercado una gran variedad de opciones de skincare y si estás interesado en saber más, no te puedes perder la Expo Beauty Show 2025 , en adn Noticias te contamos todos los detalles.
¿Qué habrá en la Expo Beauty Show 2025?
Este 2025 llegará la nueva edición de Expo Beauty Show donde podrás conocer productos para el cuidado del cabello, maquillaje, uñas, skincare y barbería. Habrá cuatro escenarios donde disfrutarás de demostraciones y master class:
- Beauty Masters con pasarelas y shows con los looks que estarán en tendencia la próxima temporada.
- Beauty Lab con demostraciones en vivo de técnicas para el cuidado del cabello, uñas y maquillaje.
- EBS Academia ofrecerá talleres de belleza.
- Nail Bar compartirá técnicas de nail art una tendencia que esta arrasando en todo el mundo.
¿Cuándo y dónde será la Expo Beauty Show?
Este evento se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre en el Centro Citi Banamex ubicado en la Avenida del Conscripto 311 en la colonia Lomas de Sotelo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Las actividades comenzarán a las 10:00 horas y terminarán a las 19:00 horas.
Sábado 1 de noviembre
- Maquillaje inmortal: Tutorial de catrinas de Fer Jalil
- Glow en la vida real por Jason, Braun y Beauty Creations
- Realismo sobre uña por Ismael Camero
- Final del Barbero del Año con Pamela Voguel
- El Barber King conducido por Kalicutz
Domingo 2 de noviembre
- Mocha Mousse: Recreación del color del año con Abdiel Zulbarán
- Maquillaje Celebrity en tendencia por Victor Villalobos
- Nueva tendencia gel escultural por Damaris Cervantes
- El Barber King conducido por Kalicutz
Lunes 3 de noviembre
- Peinados inspirados en la IA con Rasec Sagrav
- Maquillaje de fiesta de día por Cecilia Lázaro
- Nivelación perfecta por Mónica Loza
- El Barber King por Kalicutz
Precios de la Expo Beauty Show
Los boletos se pueden adquirir a través del sitio web o en las taquillas del recinto y tienen los siguientes precios:
- 1 día 440 pesos
- 3 días 680 pesos
- 3 días + VIP 4 mil 800 pesos
