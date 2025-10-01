¡Para el antojo! Prueba los mejores platillos de 45 países en la Feria del Mundo CDMX

¿Lo tuyo, lo tuyo es comer rico? Entonces no te puedes perder la oportunidad de probar platillos de al menos 45 países distintos en la Feria del Mundo 2025 que se llevará a cabo muy pronto en la CDMX.

Así que prepárate y ve apartando la fecha para que conozcas los guisos más populares de los países visitantes. Pizza napolitana, kimchi y biryani son solo algunas de las deliciosas opciones que podrás probar en la edición 2025 de una de las ferias más esperadas por los capitalinos. Te contamos los detalles de este evento imperdible en la capital mexicana.

¿Qué habrá en la Feria del Mundo 2025?

La Feria del Mundo 2025, llamada ‘Tlalpan abraza al mundo’, es una de las mejores opciones que tendrás para probar platillos de decenas de países sin tener que visitar restaurantes. Expositores de 45 países se darán cita en la alcaldía Tlalpan para que los visitantes tengan la oportunidad de conocer algunos platillos icónicos de la gastronomía de otras naciones.

Prepara tu estómago y lánzate a la Feria del Mundo Tlalpan donde podrás probar los siguientes platillos característicos de cada nación participante. Estos son los platillos que podrás degustar:

Marruecos : Cuscús , un plato hecho con sémola de trigo al vapor, servida con verduras, garbanzos y carne de cordero o pollo .

: , un plato hecho con sémola de trigo al vapor, servida con verduras, garbanzos y carne de . Colombia: Bandeja paisa , un plato con arroz , frijoles, carne molida, chicharrón, huevo frito, plátano maduro, arepa y aguacate.

, un plato con , frijoles, carne molida, chicharrón, huevo frito, plátano maduro, arepa y aguacate. Alemania : Bratwurst, una salchicha que se prepara con cerdo o ternera, y se come asada o frita, servida en pan o con chucrut.

: una que se prepara con cerdo o ternera, y se come asada o frita, servida en pan o con chucrut. Grecia: Moussaka . Son capas de berenjena, carne de cordero y salsa bechamel, gratinadas.

. Son capas de berenjena, y salsa bechamel, gratinadas. Palestina: Musakhan . Carne de pollo o gallina , zumaque, una especia de la región, y taboun, un pan plano.

. , zumaque, una especia de la región, y taboun, un pan plano. Argentina : Asado . Incluye diferentes cortes de carne cocinados al carbón o con leña, y servido con chimichurri.

: . Incluye diferentes cortes de carne cocinados al carbón o con leña, y servido con Corea del Sur : Kimchi . Consiste en col fermentada con ajo, jengibre y chile.

: . Consiste en col fermentada con ajo, jengibre y chile. Irán : Ghormeh sabzi. Este estofado de hierbas con frijoles y carne de cordero, es base de la cocina persa y se sirve acompañado de arroz basmati.

: Este estofado de hierbas con frijoles y carne de cordero, es base de la cocina persa y se sirve acompañado de arroz basmati. Nigeria: Arroz jollof. Es un arroz cocinado en salsa de tomate con especias, acompañado de pollo o pescado.

Tailandia : Pad Thai . Son fideos salteados con huevo, tofu, camarones o pollo, salsa de tamarindo, brotes de soja y cacahuates.

: . Son fideos salteados con huevo, tofu, camarones o pollo, salsa de tamarindo, brotes de soja y cacahuates. Italia : pizza napolitana . En el caso de la napolitana, se caracteriza por una base de masa fina, salsa de jitomate San Marzano, mozzarella fresca y albahaca.

: . En el caso de la napolitana, se caracteriza por una base de masa fina, salsa de jitomate San Marzano, mozzarella fresca y albahaca. Canadá: Poutine . Papas fritas con salsa espesa de carne y queso en grano

. con salsa espesa de carne y queso en grano Francia: Coq au vin. Este guiso de pollo cocido en vino tinto con champiñones, cebollas y tocino , es un clásico de la cocina francesa tradicional.

Este guiso de pollo cocido en vino tinto con , es un clásico de la cocina francesa tradicional. Turquía: Kebap doner. Tiene ciertas similitudes con los tacos al pastor , pues la carne se cocina en un asador vertical y se sirve servida en pan plano, aunque también puede acompañarse con arroz y ensalada.

Tiene ciertas similitudes con los pues la carne se cocina en un asador vertical y se sirve servida en pan plano, aunque también puede acompañarse con arroz y ensalada. India: Biryani. Se trata de un plato festivo que consiste en arroz aromático con especias, azafrán, pollo, cordero o vegetales.

¿Dónde y cuándo será la Feria del Mundo CDMX?

La Feria del Mundo 2025 se llevará a cabo al sur de la CDMX, en la Plaza Tec del Tecnolóico de Monterrey, en la alcaldía Tlalpan.

Sede: Prolongación canal de Miramontes, Coapa, Tlalpan

Fechas: Del 1 al 4 de octubre

Horarios: De 9:00 a 19:00 horas

Precio: Entrada gratuita

Además de los platillos tradicionales de cada país, también habrá expositores con textiles y artesanías tradicionales que verdaderamente no puedes dejar de disfrutar. Aparta las fechas y disfruta de esta fiesta de gastronomía mundial y prueba esos platillos que siempre quisiste y que no habías logrado encontrar.