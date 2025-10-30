CDMX celebrará a los abuelitos con el Gran Baile de Danzón en el Zócalo

El Gobierno de la Ciudad de México celebrará a los abuelitos, así como el reconocimiento del danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial durante el mes de noviembre con un gran baile en el Zócalo de la capital.

Cada sábado en algunas alcaldías de la CDMX se reúnen decenas de abuelitos para bailar danzón, uno de los ritmos más populares en México, y ahora, para reconocer este estilo de baile hace una invitación a todos los interesados en participar en la gran danzonera.

¿Cuándo será el Gran Baile de Danzón?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México llamó a todos los abuelitos y al público en general a participar en el Gran Baile de Danzón el próximo domingo 16 de noviembre a las 14:00 horas.

Ya que el Zócalo será el escenario principal y se espera la llegada de gran cantidad de personas se recomienda llevar calzado adecuado, así como usar protector solar o sombrero.

Para celebrar el reconocimiento a la #CulturaDelDanzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, el domingo 16 de noviembre a las 14 horas, el Zócalo será escenario del Gran…

Danzoneras en sedes de la CDMX

El domingo 9 de noviembre, en 20 sedes de la ciudad también habrá bailes con grandes danzoneras, donde todas y todos podrán disfrutar de la música, moverse al ritmo y contagiarse de la energía.

