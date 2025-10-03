Todo lo que debes de saber de ‘La Revolución de la Libertad’, la nueva serie de Ricardo Salinas Pliego

Grupo Salinas , conglomerado empresarial liderado por Ricardo Salinas Pliego, estrenará el próximo 6 de octubre la serie documental La Revolución de la Libertad, producida por Fuerza Informativa Azteca (FIA).

La producción constará de 10 episodios en los que el empresario mexicano abordará el origen, la evolución y los desafíos de las i deas libertarias en México.

El proyecto, creado junto al escritor Juan Miguel Zunzunegui —quien tiene un libro con el mismo nombre de la serie—, pretende abrir un debate sobre el significado de la libertad, su relación con la prosperidad y las amenazas que enfrenta en el contexto político, económico y social del país.

No se pierdan un montón de verdades incómodas que bien vale la pena decir!!#LaRevoluciondelaLibertad #MACC pic.twitter.com/nTBQM9fvm8 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 26, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿De qué trata ‘La Revolución de la Libertad’?

En los avances difundidos durante el noticiario de Javier Alatorre, Salinas Pliego sostiene que la educación pública en México es “enemiga de la libertad individual” al estar basada en “callar y obedecer”.

Asimismo, acusa a los gobiernos de promover discursos polarizantes para mantener a la población “resentida, ignorante y amargada contra la clase empresarial”.

El empresario asegura que al poder le conviene tener ciudadanos sumisos: “Al poder le conviene tener esclavos dóciles que no den lata. Los zurdos agarran el poder y luego matan a los que no están de acuerdo”.

Conversación exclusiva con Ricardo Salinas Pliego [VIDEO] En “La entrevista con Sarmiento”, Sergio Sarmiento conversa con Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, acerca del Nuevo Centro Ricardo B. Salinas Pliego.

Una invitación a defender la libertad

De acuerdo con los creadores, La Revolución de la Libertad busca recordar que los derechos sociales y las oportunidades alcanzadas en México no son concesiones del poder, sino conquistas ciudadanas.

La narrativa se enfoca en resaltar que la libertad es lo único moralmente correcto y lo único que funciona para lograr prosperidad.

Salinas y Zunzunegui plantean que la verdadera revolución no está en los cambios políticos coyunturales, sino en la defensa de los derechos individuales frente a cualquier forma de autoritarismo .

El documental pretende así despertar la conciencia de los ciudadanos y ofrecer herramientas de pensamiento crítico para reconocer los retos actuales del país en materia de democracia, justicia y libertad.

¿Dónde ver y cuándo se estrena la serie de Ricardo Salinas?

La Revolución de la Libertad se estrenará en Prime Video y en el canal de YouTube de TV Azteca.

El primer episodio estará disponible el domingo 6 de octubre, con la promesa de generar debate sobre el rumbo que debe tomar México en la defensa de las libertades fundamentales.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.