¡Para ese antojo de terror! Lugares de la CDMX donde ya puedes comprar Pan de Muerto

Gracias a los cientos de miles de amantes de Pan de Muerto que hay en la Ciudad de México (CDMX) las celebraciones de esta temporada parecen haberse adelantado, pues en pleno mes de septiembre locales como Cafecito Café, María Ciento38, Bake CU, Las Crepas de Coyoacán y más, anunciaron que ya venden este platillo.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales que estos locales de gastronomía anunciaron que ya tienen desde el tradicional azucarado, hasta el pan especial que suele estar relleno de crema pastelera, chocolate y otros deliciosos ingredientes.

Mejores lugares para comprar Pan de Muerto en CDMX

Si bien es cierto que a lo largo y ancho de la Ciudad de México existen decenas de lugares que venden el famoso Pan de Muerto, algunos de los locales que destacan por su sabor de acuerdo con las recomendaciones de comensales, son los siguientes:

Madre Café en la colonia Roma

Bakers en colonia Chimalistac, Roma Norte y en la Del Valle

Cafecito Café en la Condesa

Crepas de Coyoacán en Avenida Miguel Ángel de Quevedo

La Ideal en el centro de la CDMX

Costo promedio del Pan de Muerto en CDMX

Si bien es cierto que cada una de las diferentes panaderías en la capital del país cuentan con sus precios oficiales en el Pan de Muerto , los costos mostrados por cada uno de estos establecimientos señalan que este producto se puede vender desde los 25 hasta los 80 pesos por pieza, esto dependiendo el sabor, especialidad y lugar de compra.

Y es que hay establecimientos como Odette que tienen el precio de este platillo entre los 40 y los 50 pesos, así como el de Madre Café que puede superar la barrera de los 60 pesos dependiendo de la especialidad del producto comprado.

¿De qué está hecho el Pan de Muerto?

Es importante señalar que hoy en día existen diferentes tipos de Pan de Muerto tanto en la capital del país como en otros estados de la República, pues más allá de que su fabricación sea con el tradicional uso de harina de trigo, huevos, azúcar y demás, también se pueden encontrar las siguientes especialidades:

Pan de Muerto relleno

Pan de Muerto negro

Pan de Muerto en forma de mantecada

Pan de Muerto con toppings

Helado de Pan de Muerto

¿Cuándo se celebra el Día de Muertos en México?

Vale la pena mencionar que el Día de Muertos en México se celebrará el próximo 1 y 2 de noviembre de este 2025. Las festividades por fecha se dividen entre el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos respectivamente.

