¡A bailar y cantar sin cesar! 31 Minutos llega a tiny desk; fecha y dónde verlo

31 Minutos es una de las series más populares en México y otras partes del mundo y recientemente anunciaron que tendrán su tiny desk; aquí te decimos cuándo será y dónde verlo para que disfrutes de sus canciones con Tulio Triviño, Juanin, Juan Carlos Bodoque y más personajes.

¿Cuándo y dónde ver el tiny desk de 31 Minutos?

De acuerdo con la National Public Radio (NPR) de Estados Unidos, los personajes de 31 Minutos tendrán un concierto en vivo para conmemorar el Mes de la Hacienda Hispana.

El tiny desk de 31 Minutos será el 6 de octubre a través del canal de YouTube de NPC y en la página de NPR de Tiny Desk Concerts.

¿Qué es un tiny desk?

Los Tiny Desk Concerts son conciertos en vivo organizados por NPR Music y se graban en una oficina pequeña adornada con objetos que representan al artista.

Durante este convierto, los artistas tocan en vivo y en acústico algunas de sus canciones. Han participado artistas como Bad Bunny, C Tangana, Álvaro Diaz, Mon Lafete, Mac Milles, Harry Styles y muchos más.

31 Minutos, el noticiero más irreverente de la televisión

Desde su estreno en 2003 en la televisión chilena, 31 Minutos se convirtió en un fenómeno cultural. Destacó por sus canciones pegajosas, su humor absurdo y sus personajes irreverentes. Su éxito ha sido tan grande que han dado conciertos en varios países, han presentado obras de teatro, hicieron una película y hasta hubo una exposición para que los fans conocieran más sobre su creación.

31 Minutos fue creada por Álvaro Diaz, Pedro Peirano y Juan Manuel Egaña, desde su lanzamiento por el canal TVN y a lo largo de sus cuatro temporadas ha recibido reconocimiento de la crítica y del público de todas las edades.

