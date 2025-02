Macario Martínez; la emotiva historia del barrendero cantor que se hizo viral en TikTok

En redes sociales se han hecho virales muchas personas y Macario Martínez es uno de ellos, pues se popularizaron sus canciones y lo que llamó la atención de los usuarios en TikTok es que el joven es barrendero.

Macario Martínez es un joven que es barrendero de la Ciudad de México (CDMX) y que está rompiendo en TikTok.

Macario Martínez el barrendero que se hizo viral en TikTok

El joven era jardinero en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y tras perder su trabajo y no lograr ingresar a la licenciatura de teatro comenzó a trabajar como barrendero.

Según ha declarado el joven , su interés por la música comenzó desde que era niño, pero comenzó a componer en 2019. A pesar de sus responsabilidades nunca dejó de componer y se soñar con compartir su música al mundo.

Sueña lindo, corazón, la canción viral de Macario

La canción Sueña lindo, corazón esta basada en una historia personal, pues al terminar sus conversaciones telefónicas con una persona especial, siempre le decía “Sueña lindo” y un día comenzó la inspiración para componer el tema.

Una vez que terminó de componer la canción la compartió en TikTok y jamás se imaginó que sería todo un éxito.

Famosos músicos reconocen a Macario Martínez

La cantante Danna escuchó la canción de Macario y reaccionó en redes sociales diciendo que el joven le regresó la fe en la sociedad.

Escuchar esta canción me removió cosas. Que bonito es soñar, seguir soñando … y que tu sueño te dé las fuerzas y también ayudar a otros a cumplir sus sueños. Ver todo lo que está pasando con Macario, me da esperanza en el corazón de los hermosos seres humanos que hay -escribió Danna.

El artista Sabino también reconoció el talento de Macario.

Actualmente, Macario cuenta con más de 440 mil reproducciones mensuales y se ha convertido en un fenómeno.

Letra de Sueña lindo, corazón

Sueña lindo, corazón

Sueña lindo

Que la herida que dejó

Ya no duela más

¿Cómo es que me duele el no saber?,

¿Cómo es que me duele el no saber?,

¿Cómo es que quisiera yo tener claridad

Si no sé lo que soy para ti? Tú me tienes aquí

Sueña lindo, corazón

Sueña lindo,

Que la herida que dejó

Ya no duela más

¿Cómo es que me duele el no saber?

¿Cómo es que me duele el no saber?

¿Cómo es que quisiera yo saber la verdad

Si al momento en que te conocí quise hacerte feliz?

¿Cómo es que quisiera yo tenerte

Quererte

Querer?

