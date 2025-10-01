Halloween, Día del Café y Volver al Futuro, entre otras festividades que se celebran en octubre

Llegó el décimo mes del año, uno de los meses más destacados en cuanto a celebraciones, ya que podemos disfrutar de muchas fechas de importancia internacional como Halloween , que poco a poco tiene más presencia en México, debido a la influencía de Estados Unidos.

Durante octubre también hay fechas importantes como el Día del Café, la Matanza de Tlatelolco, Día de la lucha contra el cáncer de mama, el Día de Volver al Futuro y Día de Chicas Pesadas.

¿Qué se celebra en octubre?

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno de México, las siguientes fechas son importantes debido a que son de gran relevancia por los hechos históricos que marcaron al país.

1 de octubre: Día Internacional del Café

4 de octubre de 1824: Se promulga la primera Constitución Federal de la República

5 de octubre de 1910: Francisco I. Madero suscribe el Plan de San Luis

Segundo viernes de octubre: Día Mundial del Huevo

10 de octubre: Día Nacional de las Cactáceas

12 de octubre de 1492: Llamado también “Día de la Raza”

13 de octubre: Día Mundial del Cacahuate

15 de octubre de 1521: Es sometido a tormentos Cuauhtémoc por Hernán Cortés para que revele la ubicación del tesoro del señorío de la gran Tenochtitlán

15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales

16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación

17 de octubre de 1953: La mujer mexicana adquiere igualdad de derechos que los hombres, ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

19 de octubre de 1970: Muere el general y político, Lázaro Cárdenas del Río, quien fue presidente de México durante 1934-1940

22 de octubre de 1814: Se promulga el acta de la Constitución de Apatzingán

¿Cuándo es el Día de Volver al Futuro?

El Día de Volver al Futuro se celebra cada 21 de ocubre fecha en la que Marty McFly y Doc Brown viajan al futuro en la segunda película para evitar que el hijo de Marty vaya a prisión. Debido a que el filme marcó un antes y un después en la historia del cine por su increíbles efectos para la época y su historia peculiar, los fans decidieron que merecía festejarse este éxito producido por Steven Spielberg