Paso a paso para crear tu imagen de Halloween con Ghostface al estilo de los 90s
Este 2025 la IA ha conseguido que tengas la oportunidad de crear fotografías en imagen de diferentes escenarios y toca el turno de las de Halloween con Ghostface.
La evolución de la Inteligencia Artificial no se detiene, esta herramienta ha llegado para quedarse y si bien tiene muchas formas de aplicarse, una de las más comunes es la de crear imágenes tipo foto y ahora puedes hacer una fotografía tuya al estilo de los años 90 cuando Scream se convirtió en un fenómeno y Ghostface en el personaje de terror por excelencia. Las redes se han llenado de este tipo de posteos y en adn Noticias te vamos a decir paso a paso cómo puedes crear la tuya y el promt que debes darle a la IA para que te subas a este tren de la imagen de Halloween con el famoso protagonista de la saga.
Yo también quería mi fotito con Ghostface 🥰 pic.twitter.com/OUOci7Atwr— 𝒂𝒍𝒊. (@alixdeiy) September 29, 2025
¿Cómo crear mi imagen de Halloween con Ghostface?
Para conseguir una imagen como la que tenemos en esta nota de la famosa Taylor Swift, vigilada por Ghostface debes seguir estos pasos:
- Abre o descarga Google Gemini
- Adjunta las imágenes precargadas de la persona y de Ghostface
- Pide a la IA que genere esa imagen
- Listo, súbela a donde quieras
El promt para que esto sea posible es el siguiente:
Recuerda que en estos casos lo ideal es echar a volar tu imaginación y darle rienda suelta a la creatividad para pedirle eso que imaginas a la IA, pero puedes basar eso diciéndole que haga lo siguiente:
“Crea una imagen de la chica recostada en cama satinada con un teléfono retro en mano en una habitación con pósteres de estilo años 90 en una pose pensativa. Un tazón de palomitas de maíz junto a ella y cerca de algunas revistas de los años 90. Pon al personaje en una puerta blanca detrás observando. No cambies los rasgos faciales...”
Así puedes hacer fotos con tu artista favorito paso a paso para subirte al tren
Así como la tendencia de imágenes al estilo anime, llega una nueva ola de imágenes y aquí te diremos cómo hacer fotos con tu artista favorito como si fuera real.
Imágenes que se pueden crear con Gemini
Con la IA de Google también puedes crear imágenes de otras tendencias como son las de la foto polaroid con tu artista favorito o con tu yo de chiquito, así como la de dónde aparezcas con vestido de nova y hasta con tu futbolista favorito. Aquí en adn Noticias encontrarás los pasos y los promts para que hagas realidad eso que imaginas.
