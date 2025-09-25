Música de Los Ángeles Azules, La Maldita Vecindad, Coldplay y más en el Zócalo de la CDMX

¡A mover las caderas! Si eres fan de la cumbia y las buenas baladas no te puedes perder el concierto que ofrecerá la Orquesta Monumental Metropolitana en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), la cual promete poner a bailar a los capitalinos con melodías de Los Ángeles Azules, La Maldita Vecindad , Coldplay, entre muchos artistas más.

La Orquesta Monumental Metropolitana realizará una demostración de su trabajo, con el apoyo de PILARES, UTOPÍAS, orquestas comunitarias, el Programa de Coros, ambas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, el Coro de la Ciudad de México, junto con otros municipios del Estado de México e Hidalgo y diversas alcaldías.

¿Cuándo será el concierto de la Orquesta Monumental Metropolitana?

El concierto, impulsado por la Secretaría de Cultural de la Ciudad de México, se realizará el sábado 27 de septiembre, a las 16:00 horas. La entrada es completamente gratis, por lo que no necesitarás nada más que unos buenos zapatos de baile.

¿Cómo se conforma la orquesta?

La orquesta está conformada por 2 mil 600 personas, desde menores de edad, adultos mayores, amas de casa, jóvenes, músicos con experiencia, principiantes y personas con discapacidad. Lizzi Cisneros Mirabal, asesora artística de la Orquesta Monumental Metropolitana y directora de Orquesta, señaló que este evento se realizará para fomentar el arte y los más jóvenes encuentren el camino a través de la música.

¿Qué canciones tocará la Orquesta Monumental Metropolitana?

El público podrá disfrutar de música popular y tradicional como “Habanera” de la ópera Carmen de Georges Bizet; la cumbia “Nunca es suficiente” de Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules; “Viva la vida” de Coldplay ; “Kumbala” de La Maldita Vecindad; “El Himno de la Alegría” de Beethoven; “Marcha Radetzky” de Johann Strauss, entre muchas otras.

