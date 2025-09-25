¡Pelos de punta! Aztlán Feria de Chapultepec tendrá nueva casa de terror por Día de Muertos; fechas y precio

Como parte de las celebraciones por el Día de Muertos de este 2025 en la Ciudad de México (CDMX), Aztlán Feria de Chapultepec anunció que muy pronto estará abriendo las puertas de su nueva casa del terror llamada “Hacienda Maldita”, la cual tiene como objetivo espantar a todos los valientes que se animen a ingresar a ella.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales de Aztlán, que se informó que la nueva casa de terror de este parque de diversiones estará abriendo sus puertas al público en general el próximo sábado 4 de octubre de este 2025, esto como parte de las atracciones que habrán por el Día de Muertos.

¿De qué tratará la nueva casa del terror en Aztlán?

La “Hacienda Maldita” que estará abriendo Aztlán Feria de Chapultepec, será un recorrido ambientado en un pueblo “fantasma” que se encuentra a decenas de kilómetros de la población y en donde el terreno de Doña Magnolia López, albergará entes de “otro mundo”.

Se dio a conocer que esta nueva casa del terror en el antes llamado Parque Aztlán, contará leyendas de terror mexicanas, además de que participarán personajes del folclore nacional como La Llorona, nahuales y brujas.

¿Cuánto costará entrar a la nueva casa del terror en Aztlán?

De acuerdo con la plataforma web de Aztlán, el costo de entrada a la “Hacienda Maldita” será de 80 pesos por motivos de preventa, la cual estará vigente hasta el próximo viernes 3 de octubre de este mismo 2025.

A partir de esta fecha de apertura de la casa del terror, el costo incrementará a 110 pesos por persona. Para adquirir los boletos en preventa para la “Hacienda Maldita” te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de Aztlán.

Juegos y actividades inmersivas en Aztlán

Más allá de esta nueva atracción de terror que se sumará al parque de diversiones, las y los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, actividades inmersivas con lentes de realidad aumentada, así como áreas de comida.

De igual forma, dentro de la feria se cuenta con una zona de destreza en la que los asistentes podrán ganarse obsequios como peluches, balones y demás.

Las atracciones de Aztlán Feria de Chapultepec son las siguientes:

Rueda de la fortuna 360

Malacantoche

Montaña Jurásica

Serpentikah

Laka Laka

