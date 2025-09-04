Indecente: La historia del polémico beso que provocó la detención de los actores en Broadway

¿Eres fan del teatro? Entonces, te tenemos el plan de fin de semana perfecto en la CDMX, la obra de teatro Indecente, que relata la historia del polémico beso que provocó la detención de todos los actores en escena en Broadway .

Esta conmovedora historia que se presenta en el Centro Cultural del Bosque está iniciando su tercera temporada, a partir del 21 de agosto y permanecerá en cartelera hasta el 28 de septiembre. Te contamos todos los detalles.

¿De qué se trata Indecente?

Indecente, la obra de la dramaturga ganadora del premio Pulitzer, Paula Vogel, es una historia que rinde homenaje al teatro y a los artistas que arriesgan su libertad y su vida para llevar a los escenarios la polémica obra “El Dios de la Venganza”, escrita por el dramaturgo judío-polaco Sholem Asch, en 1907.

En entrevista exclusiva para adn40, la protagonista de Indecente, Ana Guzmán Quintero, nos explicó que esta obra de teatro es una profunda reflexión acerca de distintas formas de discriminación como es la sexual, la religiosa y creativa.

Ana Guzmán le da vida a uno de los personajes más polémicos de la obra de teatro “El Dios de la Venganza”. Se trata de una joven que es hija de un judío propietario de un burdel. Aunque el hombre intenta mantener a su familia alejada de su negocio, la joven termina por relacionarse con una de las chicas del burdel.

Ambas descubren que sienten un amor especial la una por la otra, un amor puro y sincero. Esto sucede mientras el padre intenta casar a su hija con un estudiante judío, hijo de un aristócrata. La polémica escena que provocó que la obra de Asch, escrita en yiddish, sufriera rechazo y censura , tanto en Varsovia, como en EUA y Londres fue un beso entre dos mujeres.

Durante los 120 minutos que dura Indecente, los espectadores serán testigos de lo que ocurre delante y detrás de bambalinas mientras una compañía de teatro lucha por mantener viva la voz del arte frente a la adversidad. El viaje del espectador siguiendo la historia de la obra de Sholem Asch le hará hacer una conmovedora parada hasta la última vez que los actores pudieron presentarla dentro de un ghetto, en medio de la intolerancia, la discriminación y el odio, que se vivían durante la Segunda Guerra Mundial.

“Indecente, es la historia de una compañía que usa el teatro como un modo de seguir existiendo y resistiendo”, asegura Ana Guzmán.

Ana Guzmán nos habla acerca del polémico beso de Indecente

Ana Guzmán nos explicó que Indecente, dirigida por Cristian Magaloni, es una obra de teatro que cien años después sigue tocando temas que son considerados tabú.

“En las escenas en las que Majo y yo nos tenemos que dar un beso sentimos cierta incomodidad en ciertas personas. Hay personas que se han salido, han sido pocas, pero sí hay personas a las que todavía les cuesta trabajo pensar que dos mujeres puedan enamorarse, que dos mujeres puedan amarse y expresar afecto en público”, nos contó.

No obstante, cuando la obra se estrenó a principios del siglo pasado, fue muy bien recibida en Europa del Este, en Nueva York cuando fue representada en yiddish. Sin embargo, cuando fue traducida y representada en inglés llegó la censura en su estreno en Broadway.

“Esta obra cuenta también nuestra historia. Nosotros somos un grupo de actores y productores de directores que se reúnen a hacer teatro. La obra va de eso de unas personas que a pesar de todo consideran que vale la pena reunirse a contar historias”.

Finalmente, Ana Guzmán nos confesó que le gustará que el público que asiste a ver Indecente se llevará como mensaje la importancia del arte en general como espacio de resistencia y de pensar la vida y, “también un mensaje de tolerancia”, comentó.

¿Cuánto cuestan los boletos para Indecente?

La obra de teatro Indecente está en la cartelera del teatro Julio Castillo en el Centro Cultural del Bosque de jueves a domingo. Los horarios son los siguientes:

Jueves, viernes y sábados: 19:00 horas

Domingos: 18:00 horas

Función especial: Miércoles 10 de septiembre a las 19:00 horas

Duración aproximada: 120 minutos

Indecente es una de las obras de teatro con los precios más accesibles de la CDMX. El costo de los boletos es el siguiente:



Entrada general: $150

Descuento del 50% a estudiantes, maestros y afiliados al INAPAM

Afiliados al programa Gente de Teatro: $45 cualquier día

Jueves al Teatro: $45 todas las funciones

Puedes conseguir los boletos en las taquillas del recinto o en el siguiente ENLACE. Aprovecha este fin de semana y date la oportunidad de vivir una experiencia única en el teatro con la historia de una obra polémica que es todo un homenaje a la esperanza y la magia del teatro como último refugio del espíritu humano.

