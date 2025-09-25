¡Saca los prohibidos! Habrá festival de salsa cubana en el Centro Histórico

¡Ya hay plan! Este fin de semana el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) se llenará de un delicioso ambiente tropical con un divertido evento totalmente gratuito que hará latir fuerte el corazón de los amantes del ritmo caribeño.

El festival de salsa cubana traerá al Centro Histórico lo mejor de los sabores de Cuba con orquestas en vivo, baile libre y una atmósfera llena de música caliente. Será un oportunidad para divertirte con tu pareja y amigos al ritmo de los tambores cubanos. En adnNoticias, te contamos todos los detalles de este evento imperdible en la CDMX.

¿Qué habrá en el festival de salsa cubana de la CDMX?

Si te gusta mover las caderas y te emociona descubrir música en vivo con sabor latino, no te puedes perder el festival “Todos juntos en este barco con la salsa de Cuba”, que presentará música en vivo a cargo de reconocidos exponentes del género. Por ejemplo, podrás disfrutar de las actuaciones de Zoila Niurka Castellón, mejor conocida como Bombón de Cuba, así como de Brigitte y la Orquesta Son 14 de Cuba.

En conjunto, estos grupos interpretarán clásicos del repertorio cubano con arreglos orquestales, canto y una energía contagiosa que busca reivindicar la tradición de la salsa con sabor caribeño.

Además, el festival ofrecerá un ambiente de “bailongo” en el que los asistentes podrán mover el bote y aprender nuevos pasos de salsa cubana de verdaderos expertos. Los organizadores esperan un público entregado que baile, comparta el gusto por el ritmo y conecte culturalmente con la música cubana.

¿Cuándo será el festival de salsa cubana en la capital chilanga?

Si te gusta bailar aparta la fecha y prepara tu mejor actitud para sacarle brillo a la pista en el Centro Histórico.

Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025

Horario: A partir de las 15:00 horas

Sede: Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez 30, en pleno Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc.

Aunque el evento es gratuito , tiene un cupo limitado a 200 personas, por lo que es recomendable llegar con anticipación para asegurar tu lugar. Consigue tu mejor outfit y lánzate con tu pareja a mostrar tus pasos prohibidos en el festival de salsa cubana de la CDMX.

