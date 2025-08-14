¡Últimas funciones! Chantal Andere y Juan Fonsalido te invitan a La Tiendita de los Horrores en el teatro Hidalgo

¿Tienes tiempo libre? Entonces, te tenemos el mejor plan de fin de semana, un musical de Broadway protagonizado por Chantal Andere y Juan Fonsalido con boletos en oferta, estamos hablando de ‘La Tiendita de los Horrores’, que se presenta en el teatro Hidalgo.

La exitosa obra de teatro que cuenta con la dirección de Ricardo Díaz se despide del teatro Hidalgo este fin de semana. Te contamos los detalles.

¿De qué se trata la Tiendita de los Horrores?

La Tiendita de los Horrores es un musical de ciencia ficción que te va a volar la cabeza. La historia se centra en la vida de Seymour (Oscar Acosta) un joven tímido que vive y trabaja en una florería. Seymour fue adoptado por el dueño de la tiendita de plantas, pero carece de amor, por lo que se la pasa soñando con una vida mejor a lado de su compañera de trabajo, la hermosa Audrey (Chantal Andere). La hermosa Audrey también sueña con el amor; sin embargo, sufre de violencia de género a manos de su novio (Juan Fonsalido).

De pronto, Seymour tiene un golpe de suerte al descubrir una nueva raza de planta carnívora a la que llama Audrey II. La planta cautiva a los clientes y la florería se vuelve una sensación. Sin embargo, Seymour esconde un oscuro secreto acerca de su peligrosa planta: la debe alimentar con sangre.

Juan Fonsalido habla de la importancia de tocar temas como la violencia de género en el teatro

Juan Fonsalido es un talentoso y versátil actor de teatro argentino que le da vida al violento novio de Audrey. En entrevista para adn40, Juan Fonsalido nos contó que es un gran fanático del musical creado por Howard Ashman y Alan Menken, que es uno de los más exitosos de Broadway. No obstante, Fonsalido nos contó que la puesta en escena en México es mucho más grande y espectacular.

El actor de origen argentino nos reveló que Oscar Acosta, el protagonista de la obra, no solo es un gran actor y cantante, sino que también es el creador de la planta carnívora de la obra y de la espectacular escenografía del musical.

“Es una producción muy única que no tiene nada que envidiarle a ninguna producción del mundo”, nos confesó el famoso.

El joven actor argentino interpreta tantos personajes en la puesta en escena que perdimos la cuenta; sin embargo, su personaje principal es el novio y agresor de Audrey. Al respecto, el intérprete nos habló de la importancia de tocar temas duros como la violencia de género en el teatro.

Además de la violencia de género, la Tiendita de los Horrores hace una crítica inteligente y con tintes de humor a la ambición desmedida y el abuso de poder. Al respecto, Juan Fonsalido nos habló de la importancia de usar el humor para tocar este tipo de temas, porque ayuda a crear conciencia en los espectadores.

“Mi personaje, el novio de Audrey, por un lado es una persona completamente despreciable que ejerce violencia de género. Pero también tiene una personalidad impredecible y eso hace que la gente también esté muy al pendiente de ver que va a hacer esta persona. te da risa, pero al mismo tiempo lo odias”, contó Fonsalido.

El famoso considera que para que un mensaje llegue a buen puerto, tiene que estar englobado en un contexto de entretenimiento, “porque si se siente como un sermón, el público puede rechazar el mensaje. Pero si te estás riendo y no te diste cuenta… Es una combinación de entretenimiento y hacer pensar muy valioso”.

Para Fonsalido esto es una de las cosas maravillosas del teatro, pues considera que la interacción con el público permite que los mensajes lleguen de otra forma. “Tiene un factor de cambio muy importante. También creo que es súper importante que la gente se divierta para que los mensajes puedan absorberse de otra forma”.

“Cada uno saca sus propias conclusiones, provoca cosas distintas en cada persona. Creo que vale la pena ir a verla, porque es única”, aseguró Fonsalido.

La música de la Tiendita de los Horrores es una de las cosas que más nos dejó fascinados. Para fortuna de los fans, es posible encontrar el soundtrack de la obra en Spotify.

¿Cuánto cuestan los boletos en promoción de la Tiendita de los Horrores?

La Tiendita de los Horrores termina temporada este 20 de agosto, por lo que tienes todo el fin de semana para ir a ver uno de los musicales más exitosos de Broadway con las actuaciones de Chantal Andere, cantando como una diosa y en un papel muy distinto a los que nos tiene acostumbrados en las telenovelas. Igualmente, podrás deleitarte con las actuaciones de Juan Fonsalido, Oscar Acosta, Sergio Jurado, Jair Campos, Crisanta Gómez, Felipe Álvarez, Scarlett Chico, Enrique Maddox, Leonora Enríquez, Itzel Gaitán y Alexa Hidalgo.

En este final de temporada, Chantal Andere alterna el papel de Audrey con Paola Gómez, que canta espectacularmente también.

Estas son las últimas fechas y el costo de los boletos de la Tiendita de los Horrores:

Viernes 15 de agosto: 8:30 pm

Sábado 16 de agosto: 5:30 y 8:30 pm

Domingo 17 de agosto: 5:30 pm

Miércoles 20 de agosto: 8:30 pm

Jueves 21 de agosto: 8:30 pm

