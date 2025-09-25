Todos los invitados especiales que estarán en la AniMole 2025 y actividades que habrá
¿Todavía no tienes tus boletos? En la AniMole 2025 no solo podrán convivir con tus actores de doblaje favoritos, sino también comprar artículos de colección y participar en diferentes concursos.
El encuentro más grande de fanáticos del anime con actores de doblaje en Mexico está de regreso este 2025 con la AniMole y esta tercera edición estará llena emoción, ya que habrá invitados destacados y actividades en la que podrán participar todos los integrantes de la familia.
La AniMole 3 se realizará nuevamente en el World Trade Center de la Ciudad de México los día 26, 27 y 28 de septiembre de 2025, y promete ser un evento mágico para todos los amantes de la cultura japonesa , sobre todo para a quienes les gustan los cómics, el coleccionismo y la cultura pop.
Actores de doblaje en la AniMole 2025?
Serán alrededor de 50 actores de doblaje invitados a la AniMole 2025 y entre los más destacados están:
- Annie Rojas
- Armando Corona
- Arturo Cataño
- Arturo Mercado Jr
- Azucena Estrada
- Bruno Coronel
- Carla Castañeda
- Carlos Segundo
- Casandra Acevedo
- Demián Roch
- Isabel Matiñón
- Jesse Conde
- Jessica Ángeles
- Jorge Roin Jr
- Lalo Garza
Invitados de Cospay
- Akellyz
- Ami Chan
- Angel Kaoru
- Aratani
- Cecii Ov
- Dollmake
- Estudio Gamán
- Fanini RB
- Haru Hellfire
- Hiroto Nyaa
- Jerverant Cosplay
- Kokoa Yuki
- La Lele
¿Dónde comprar y qué precio tienen los boletos?
Los boletos se pueden comprar a través de la página de Boletia y los costos son los siguientes:
- Domingo 28 de septiembre:600 pesos más cargos
- Sábado 27 de septiembre: 700 pesos más cargos
- Viernes 26 de septiembre: 600 pesos más cargos
- Pase válido por tres días: Mil 700 pesos más cargos
Pase individual para niño: Válido por un día 150 pesos
¿Qué actividades habrá en la AniMole 2025?
Si eres fan de Pokémon no te puedes perder el Pokémon Megaevolución Experience, en donde se probará la edición Legends: Z-A, además de la expansión Megaevolución el TCG. Entre las actividades que habrá destaca el Cosplay Alley, First Cosplay Competition y el concurso de K-Dance Cover Contest.
