Todos los invitados especiales que estarán en la AniMole 2025 y actividades que habrá

El encuentro más grande de fanáticos del anime con actores de doblaje en Mexico está de regreso este 2025 con la AniMole y esta tercera edición estará llena emoción, ya que habrá invitados destacados y actividades en la que podrán participar todos los integrantes de la familia.

La AniMole 3 se realizará nuevamente en el World Trade Center de la Ciudad de México los día 26, 27 y 28 de septiembre de 2025, y promete ser un evento mágico para todos los amantes de la cultura japonesa , sobre todo para a quienes les gustan los cómics, el coleccionismo y la cultura pop.

Actores de doblaje en la AniMole 2025?

Serán alrededor de 50 actores de doblaje invitados a la AniMole 2025 y entre los más destacados están:

Annie Rojas

Armando Corona

Arturo Cataño

Arturo Mercado Jr

Azucena Estrada

Bruno Coronel

Carla Castañeda

Carlos Segundo

Casandra Acevedo

Demián Roch

Isabel Matiñón

Jesse Conde

Jessica Ángeles

Jorge Roin Jr

Lalo Garza

Invitados de Cospay

Akellyz

Ami Chan

Angel Kaoru

Aratani

Cecii Ov

Dollmake

Estudio Gamán

Fanini RB

Haru Hellfire

Hiroto Nyaa

Jerverant Cosplay

Kokoa Yuki

La Lele

¿Dónde comprar y qué precio tienen los boletos?

Los boletos se pueden comprar a través de la página de Boletia y los costos son los siguientes:

Domingo 28 de septiembre:600 pesos más cargos

Sábado 27 de septiembre: 700 pesos más cargos

Viernes 26 de septiembre: 600 pesos más cargos

Pase válido por tres días: Mil 700 pesos más cargos

Pase individual para niño: Válido por un día 150 pesos

¿Qué actividades habrá en la AniMole 2025?

Si eres fan de Pokémon no te puedes perder el Pokémon Megaevolución Experience, en donde se probará la edición Legends: Z-A, además de la expansión Megaevolución el TCG. Entre las actividades que habrá destaca el Cosplay Alley, First Cosplay Competition y el concurso de K-Dance Cover Contest.