Mariachis despiden septiembre con presentación gratis en CDMX

El talento mexicano le dirá adiós a septiembre al estilo de los mariachis con una presentación totalmente gratuita en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos más hermosos e históricos, como parte de la Noche de Museos.

En el marco de la Independencia , los capitalinos y viajeros disfrutarán del concierto del Mariachi y coro del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, que se ha posicionado como el conjunto más emblemático de danza folclórica en nuestro país y alrededor del mundo.

¿Cuándo tocarán los mariachis en Bellas Artes?

Los amantes de la música tiene cita el próximo 24 de septiembre, en el Palacio de Bellas Artes, de 18:00 a 23:00 horas. Debido a que el cupo se limita a 80 personas se recomienda llegar con anticipación, ya que de lo contrario se corre el riesgo de no alcanzar lugar.

Después del concierto, a las 19:00 horas, seguirá una visita guiada, la cual se dividirá en grupos de 25 personas. En caso de no alcanzar a llegar al recorrido, los asistentes pueden realizar la actividad del mes “Mundos Posibles”.

¿Qué es la Noche de Museos?

La Noche de Museos es un programa organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en que se presentan espectáculos de baile folklórico, música regional, proyecciones de cine, exposiciones y talleres de manera gratuita, con el objetivo de fomentar el arte.

