Así será el Miau Fest edición Día de Muertos; fechas y horarios

El Miau Fest llega a su décima edición con una mirada felina y mágica bajo el lema “Michictlán, una ofrenda felina” que busca rendir tributo a los gatitos que ya juegan al otro lado del arcoíris, pero también habrá música, teatro y hasta adopciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué habrá en el Miau Fest 2025 edición Día de Muertos?

Mediante redes sociales, Miau Fest compartió que para esta edición, los visitantes podrán rendir homenaje a los michis que ya no están trayendo una foto del gatito para colocarla en la Mega Ofrenda Gatuna para agradecerles por todo el amor que brindaron. Además, habrá rituales prehispánicos, teatro, charlas, poesía, danza tradicional, música y ópera.

Durante el evento estarán presentes los albergues Ikigat, Juniors Cats, Rescats-gatitos, Pandiasilo, 31 gatitos, Bananitos, Proyecto Gatto, Mi primer Maullido, Prensa Animal, Gatolectivo y Michifem A.C. para que quienes estén interesados puedan conocer a los gatitos adoptables.

¿Qué puedo donar en el Miau Fest 2025?

Como cada año, el acceso al Miau Fest será mediante un donativo en especie que será destinado a refugios y albergues que se encargar de buscarle hogar a gatitos en situación vulnerable.

Así que si planeas asistir puedes donar:

Alimento (croquetas, húmedo y leche para gatitos)

Arena, areneros, transportadoras, platos y juguetes

Material de curación y artículos de limpieza

Cobijas, camas, trampas para TNR, artículos de segunda mano en buen estado

¿Cuándo y dónde será el Miau Fest 2025?

El Miau Fest edición Día de Muertos se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre de 2025 de las 11:00 a las 20:00 horas en Huerto Roma Verde ubicado en Jalapa 234 colonia Roma Sur.

El medio de transporte más cercano es Metro Centro México o el Metrobús Dr. Márquez o Campeche.

Gatos en Palacio Nacional [VIDEO] OJO Los gatos de PalacioNacional no seran sacrificados la noticia que se difundio en redes sociales es falsa en cambio se tiene un plan integra

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.