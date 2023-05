Los gatos son animales independientes, exploradores y curiosos, por lo que no es de extrañar que quieran salir a los jardines, patios o averiguar lo que hay afuera de la casa, pero ¿esto en realidad es recomendable para ellos?

¿Michis afuera o dentro de la casa?

Algunas personas que tienen gatos han experimentado lo que es tener a su “ michi ” como un explorador que entra y sale de su hogar, por supuesto, no les parece extraño puesto que los gatos son curiosos por naturaleza, pero aquellos gatos que no lo son, los que son más domésticos y que no se les permite salir de casa ¿tienen alguna desventaja sobre los que sí salen?

La respuesta, de acuerdo con expertos, es que sí hay una diferencia importante, pero no es una desventaja para los gatos que no salen de sus casas, al contrario, ya que un gato completamente doméstico podría tener una mayor expectativa de vida que un gato que sale a explorar.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Frontiers in Ecology and Evolucion es debido a que el mundo exterior podría ser muy dañino para la seguridad de los gatos, por ejemplo, pueden tener enfermedades, ser atropellados, envenenados o cazar a otros animales

Los expertos han señalado que un “ michi ” que se mantiene al interior tiene una expectativa de vida en promedio entre 15 y 17 años, mientras que un gato que sale, puede vivir entre dos y cinco años. Por supuesto, hay que analizar la situación de cada caso.

Los gatos y la fauna silvestre

Otro punto importante es que los investigadores se basaron en datos de DC Cat Count, que es un proyecto cuyo objetivo era identificar a todos los gatos que viven en Washington, Estados Unidos (EUA) y para conseguirlo, instalaron cámaras que fueron desplegadas en 1, 500 puntos de la ciudad.

De esta manera, se dieron cuenta de que los gatos cazaban en lugares donde había fauna silvestre, situación que hacía que los animales salvajes huyeran de dichos espacios.

