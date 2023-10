Paul McCartney revela que Yoko Ono era una “interferencia” para The Beatles

Paul McCartney describió a Yoko Ono como “una interferencia” para The Beatles cuando se presentaba en el estudio de grabación, según reveló el cantante y legendario bajista en su propio podcast, McCartney: A Life in Lyrics. El ganador del Grammy se sinceró sobre los sentimientos del grupo hacia Ono, quien ahora tiene 90 años.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Según reveló McCartney, The Beatles entró en una oscura época en la que se dirigían a una inminente separación mientras grababan The White Album en 1968, su noveno álbum de estudio. Esto debido a que John Lennon y su pareja, Yoko Ono, se habían juntado y “eso iba a afectar a la dinámica del grupo”, explicó el músico británico.

“Cosas como que Yoko estuviera literalmente en medio de la sesión de grabación eran algo con lo que había que lidiar”, añadió. “La idea era que, si John quería que esto sucediera, entonces debía suceder. No había ninguna razón para no hacerlo”.

Lee también: Paul McCartney en México: el tuit que desató la euforia de sus fans en el país

McCartney aseguró que cualquier cosa que interfiriera en su trabajo eventualmente sería “molesta”, sin embargo, lo permitirían y “no armaríamos un escándalo”, dijo.

“Pero al mismo tiempo, no creo que a ninguno de nosotros nos gustara especialmente. Era una interferencia en el lugar de trabajo. Teníamos una forma de trabajar. Los cuatro trabajábamos con George Martin. Y eso era básicamente todo. Y siempre lo habíamos hecho así. Así que al no ser muy conflictivos, creo que nos lo callamos y nos pusimos manos a la obra”.

En 2021, Paul McCartney habló sobre la separación de The Beatles en 1970 para la BBC. “Yo no provoqué la separación. Fue cosa nuestra, Johnny”, añadió.

Lee también: Grupo Firme en el Zócalo convocó más gente que Paul McCartney

McCartney, Lennon, George Harrison y Ringo Starr decidieron tomar caminos separados, pero habría sido uno de ellos el que dio el primer paso.

“Yo no soy la persona que instigó la separación. No, no, no”, añadió. “John entró un día en una habitación y dijo: ‘Dejo los Beatles'. ¿Eso es instigar la separación o no?”. McCartney añadió que sentía que Lennon “siempre” trató de “separarse” de la banda y reflexionó sobre lo que “podría haber sido”.

“La cuestión realmente era que John estaba haciendo una nueva vida con Yoko. John siempre había querido desvincularse de la sociedad porque, ya sabes, fue criado por su tía Mimi, que era bastante represiva, así que siempre buscaba desvincularse”, dijo sobre Lennon.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado