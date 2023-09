Hey Jude: Este es el origen de la canción de The Beatles

Hola Jude, no lo hagas malo. Toma una canción triste y hazla mejor. Recuerda dejarla entrar en tu corazón, Entonces podrás empezar a mejorarlo. Judas, no tengas miedo, Fuiste hecho para salir a buscarla. En el momento en que la dejas bajo tu piel, Entonces empiezas a mejorarlo. Y cada vez que sientas el dolor, Hola Jude, abstente, No cargues con el mundo sobre tus hombros. Pues bien, sabes que es una tontería. ¿Quién lo hace bien? Haciendo su mundo un poco más frío. Na, na, na, na, na na, na, na. n / A. Hola Jude, no me decepciones. La has encontrado, ahora ve a buscarla. Recuerda dejarla entrar en tu corazón, Entonces podrás empezar a mejorarlo. Así que déjalo salir y déjalo entrar Hola Jude, comienza, estás esperando a alguien con quien actuar. ¿Y no sabes que eres solo tú? Hola Jude, lo harás, el movimiento que necesitas está en tu hombro. Na, na, na, na, na na, na, na. n / A. Hola Jude, no lo hagas malo. Toma una canción triste y hazla mejor. Recuerda dejarla debajo de tu piel, Entonces empiezas a hacerlo mejor, mejor, mejor, mejor, mejor, mejor, ¡oh! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, oye, Jude.