Así es el Marinabus, el nuevo transporte marítimo de Acapulco
Desde estas vacaciones, el Marinabus es una opción que conecta puntos clave de la bahía de Acapulco, con tarifas desde 30 pesos, viajes rápidos y seguros para residentes y turistas.
Con el cierre de la temporada vacacional de verano , Acapulco se prepara para recibir a locales y visitantes que buscan aprovechar al máximo la bahía y sus atractivos.
Este sábado 23 de agosto se inauguró el Marinabus, un moderno sistema de transporte marítimo operado por la Secretaría de Marina (SEMAR), diseñado para ofrecer recorridos rápidos, seguros y ecológicos por el puerto.
El Marinabus tendrá capacidad para 90 pasajeros
Operado por la Marina, el Marinabus es un catamarán de 25 metros de largo y siete metros de ancho, con capacidad para 90 pasajeros y velocidad máxima de 17 kilómetros por hora, impulsado por un motor diésel de 400 caballos de fuerza.
Construido en acero por el Astillero de Marina de Acapulco , la embarcación garantiza un servicio confiable para los traslados urbanos y turísticos de la bahía.
Rutas del recorrido del Marinabus
El servicio conecta puntos clave de
Acapulco
, facilitando la movilidad y reduciendo el tráfico en la ciudad, aunque aún no se dan a conocer los puntos, se sabe que las paradas son puntos estratégicos del puerto como:
- Zócalo de Acapulco
- Puerto Marqués
- Icacos
- Caleta
- Costera Miguel Alemán
Con 16 recorridos diarios, los horarios serán de 07:00 a 17:15 horas, permitiendo a residentes y turistas planear su día sin complicaciones; sin embargo, aún no se sabe cuando comenzará a operar el transporte.
¿Cuáles son los precios del Marinabus?
El Marinabus
ofrece precios diferenciados para distintos usuarios:
- Residentes locales: 30 pesos por viaje
- Visitantes nacionales: 60 pesos
- Turistas internacionales: 160 pesos
Los boletos se pueden adquirir en los puntos de abordaje distribuidos a lo largo de la bahía, ofreciendo comodidad y acceso directo a los principales destinos turísticos.
Plan de Reconstrucción de Acapulco
Marinabus representa desarrollo para Acapulco, Guerrero
Además de facilitar la movilidad, el Marinabus representa un impulso al turismo y la economía local, especialmente tras los trabajos de recuperación realizados después de los huracanes Otis y John.
Su operación busca ser un ejemplo de transporte sustentable y moderno, garantizando seguridad y eficiencia a todos los usuarios.
