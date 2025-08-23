Así es el Marinabus, el nuevo transporte marítimo de Acapulco

Con el cierre de la temporada vacacional de verano , Acapulco se prepara para recibir a locales y visitantes que buscan aprovechar al máximo la bahía y sus atractivos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Este sábado 23 de agosto se inauguró el Marinabus, un moderno sistema de transporte marítimo operado por la Secretaría de Marina (SEMAR), diseñado para ofrecer recorridos rápidos, seguros y ecológicos por el puerto.

El Marinabus tendrá capacidad para 90 pasajeros

Operado por la Marina, el Marinabus es un catamarán de 25 metros de largo y siete metros de ancho, con capacidad para 90 pasajeros y velocidad máxima de 17 kilómetros por hora, impulsado por un motor diésel de 400 caballos de fuerza.

#Entérate



Hoy #Guerrero se vistió de gala con el abanderamiento del #MarinaBus Acapulco I, transporte de pasajeros que apoyará en el traslado entre puertos dentro de la bahía acapulqueña.#InfraestructuraNaval#TurismoNáutico#IMNSEMAR pic.twitter.com/xgmYmACg6T — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 23, 2025

Construido en acero por el Astillero de Marina de Acapulco , la embarcación garantiza un servicio confiable para los traslados urbanos y turísticos de la bahía.

Rutas del recorrido del Marinabus

El servicio conecta puntos clave de Acapulco , facilitando la movilidad y reduciendo el tráfico en la ciudad, aunque aún no se dan a conocer los puntos, se sabe que las paradas son puntos estratégicos del puerto como:



Zócalo de Acapulco

Puerto Marqués

Icacos

Caleta

Costera Miguel Alemán

Con 16 recorridos diarios, los horarios serán de 07:00 a 17:15 horas, permitiendo a residentes y turistas planear su día sin complicaciones; sin embargo, aún no se sabe cuando comenzará a operar el transporte.

VIDEO: Así recibió Acapulco el Año Nuevo [VIDEO] Tras el paso del huracán Otis, los acapulqueños lograron lo inimaginable; trabajadores, pobladores y turistas celebraron con pirotecnia la llegada del Año Nuevo.

¿Cuáles son los precios del Marinabus?

El Marinabus ofrece precios diferenciados para distintos usuarios:



Residentes locales : 30 pesos por viaje

: 30 pesos por viaje Visitantes nacionales : 60 pesos

: 60 pesos Turistas internacionales: 160 pesos

Los boletos se pueden adquirir en los puntos de abordaje distribuidos a lo largo de la bahía, ofreciendo comodidad y acceso directo a los principales destinos turísticos.

Marinabus representa desarrollo para Acapulco, Guerrero

Además de facilitar la movilidad, el Marinabus representa un impulso al turismo y la economía local, especialmente tras los trabajos de recuperación realizados después de los huracanes Otis y John.

Su operación busca ser un ejemplo de transporte sustentable y moderno, garantizando seguridad y eficiencia a todos los usuarios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.