¡Hay Spider-Man para rato!; estos son todos los proyectos que vienen de ‘spidey’

El verano de 2026 tendrá múltiples sorpresas para los más fans de Spider-Man. La llegada de la cuarta cinta de la saga protagonizada por Tom Holland y la culminación de la saga de Miles Morales.

Spider-Man Brand New Day

Spider-Man Brand New Day es sin duda el estreno más esperado de 2026, marcará el final de la saga protagonizada por Tom Holland y apunta a ser una de las películas más taquilleras del año.

Después de las múltiples disputas legales entre Sony y Marvel Studios, el personaje creado por Steve Ditko quedó en completo control de Sony Pictures y se deslinda por completo del MCI.

La nueva visión de Spider-Man como lo vimos al final de No Way Home, está basada en The Amazing Spider-Man, cómic que retrata las complejidades que debe superar Peter Parker en su día a día, lejos del dinero y equipo de Iron Man.

Aunque no se han revelado grandes detalles de la trama, hay fuertes rumores de que Venom será el villano principal de la cinta. Esta cuarta entrega repetirá a Tom Holland como Spider-Man, a Zendaya como MJ y a Jacob Batalon como Ned. Además se suma la participación de Sadie Sink , aunque no hay detalles de su personaje.

La dirección estará a cargo del estadounidense Destin Daniel Cretton, conocido por dirigir Shang-Chi (2021) y llegará a cines el 31 de julio de 2026.

Beyond The Spider-Verse

Otro de los estrenos grandemente esperados para los fans de Spider-Man es, Beyond The Spider-Verse. Esta película es el cierre de la exitosa trilogía de Miles Morales, una de las sagas animadas más exitosas de todos los tiempos, esta tercera entrega estaba originalmente prevista para julio de 2026, pero se retrasa un año por temas de negocio. Los ejecutivos de Sony temen que Beyond The Spider-Verse se empalme con la cinta de Tom Holland y no logre recaudar suficiente dinero,ahora el estreno tentativo es julio de 2027.

Your Friendly Neighbourhood

La segunda temporada de Your Friendly Neighbourhood se estrenará a finales de 2025. Esta serie de Disney Plus aborda los primeros pasos de Peter Parker como Spider-Man y tiene un tono infantil y divertido.

Spider-Man 3 Videogame

La tercera parte del juego desarrollado en conjunto entre Marvel y Sony será lanzado a mediados de 2028. Algunos rumores sugieren que su estreno será en conjunto con las consolas de nueva generación como el Ps6 y el Xbox brooklin .

Spider-Man Noir

Esta es una adaptación del cómic del mismo nombre y que estará protagonizada por Nicolas Cage. Esta producción llegará por parte de Amazon Studios en algún mes de 2026, ambientada en la gran depresión, esta promete ser una de las versiones más ‘pulp’ y crudas de Spider-Man.

