Notas
-
¿Se rompe la 4T en Oaxaca? El inesperado revés electoral que pone en jaque a Salomón Jara
Ni el apoyo del PT ni el Verde bastaron: El 38% votó por la salida de Jara en un ejercicio que deja al descubierto la fractura interna del oficialismo rumbo al 2027.
-
El país de Centroamérica que se inspira en Bukele y construye una megacárcel para más de 5000 presos
El centro penitenciario de alta seguridad está inspirado en el modelo carcelario de El Salvador.
-
Proponen home office de 3 días para madres trabajadoras
Las trabajadoras deberán de acordar con el patrón cuáles son las funciones que deberán de realizar en casa durante el permiso.
-
Corte atrae amparos para definir si Mario Aburto ya cumplió su condena por el caso Colosio
La Corte busca fijar un criterio sobre procesos penales históricos; la resolución final definirá la situación jurídica de Mario Aburto tras décadas en prisión.
-
Semar dio de baja y detuvo a cuatro marinos por tráfico ilegal de combustible
La institución naval aplica mano dura y da de baja a vicealmirantes involucrados en el caso Farías Laguna; conoce los detalles de la investigación en curso.
-
Reforma Electoral divide a la izquierda; PT y Partido Verde se oponen
¿Adiós a la unidad? El PVEM acusa “poca voluntad” de diálogo y el PT avisa que revisará a detalle la reforma antes de dar su apoyo en el Congreso.
-
Cuatro de cada 10 mexicanos creen que prohibir vapeadores aumentará venta clandestina
El 78% de los mexicanos consideran que no le corresponde al gobierno prohibir alternativas al tabaco.
-
"Ley Maduro" propone eliminar plurinominales; PAN rechaza la reforma y advierte sobrerrepresentación de Morena
La propuesta conocida como “Ley Maduro” divide al Congreso de la Unión. Oposición alerta impacto democrático y concentración del poder legislativo.
-
México prohíbe oficialmente los vapeadores y en esto consiste su reforma constitucional
Desde el 16 de enero de 2026, los vapeadores quedan oficialmente prohibidos, esto se suma al aumento a los productos hechos con tabaco.
-
Reforma electoral en México; exconsejeros del INE alertan retroceso democrático y debilitamiento de la oposición
¿Una democracia de apariencia? Los exconsejeros Rodrigo Morales, Marco Baños y Arturo Sánchez alertan que eliminar a los pluris y centralizar elecciones silenciaría a la oposición.
Videos
-
Nasry Asfura asumen como presidente de Honduras
Tito Asfura asume la Presidencia de Honduras, devuelve al Partido Nacional al poder, con respaldo de Trump y el regreso del bipartidismo.
-
Hijos de AMLO crearon red de negocios ilícitos
Señalamientos y reportajes ponen bajo la lupa la riqueza y vínculos de los hijos de AMLO con contratos y poder, sin resoluciones judiciales.
-
Revocación en Oaxaca: Crisis de confianza y acusaciones de fraude en el revés electoral de Salomón Jara
Salomón Jara pierde confianza en Oaxaca: el 38% votó por su salida entre acusaciones de fraude y una evidente ruptura en la coalición de la 4T.
-
Auditoría de Guerrero desmiente a alcaldesa de Acapulco
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero aclaró que no existe una “carta de liberación” emitida por la ASF a favor de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
-
-
SCJN atrae amparo de Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio
La SCJN atrajo amparos para definir si Mario Aburto ya cumplió su condena por el asesinato de Colosio y fijar criterios del proceso.
-
Marina del Pilar confirma investigación contra su exesposo
Marina del Pilar confirmó que la FGR investiga a su exesposo Carlos Torres por narcotráfico, armas y lavado tras denuncia anónima.
-
Comisión permanente del Congreso debatirá nombramiento de Getz Manero
Comisión Permanente recibió el nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; su ratificación seguirá el proceso y se votará el lunes.
-
45% de los mexicanos consideran que la prohibición de vapeadores favorece el mercado negro
Una encuesta reveló que 78% de los mexicanos rechazan que el gobierno federal decida sobre alternativas al tabaco.
-
Lenia Batres se aferra a reabrir juicios cerrados en la SCJN
La SCJN reiteró que no puede reabrir amparos concluidos; Lenia Batres se negó a eliminar un párrafo pese al voto de siete ministros.