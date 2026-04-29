La ministra del pueblo se olvidó del pueblo y es que Lenia Batres Guadarrama votó en contra de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgue lentes, aparatos auditivos, prótesis u otros dispositivos médicos a menores de edad.

El pasado martes 27 de abril, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y votó la acción de inconstitucionalidad 13/2025, específicamente el artículo 42, que excluía al IMSS de otorgar estos insumos médicos a niños.

Y aunque se aprobó que la institución esté obligada a otorgar los dispositivos, sorprendió la votación de Batres Guadarrama, quien siempre se ha dicho a favor de las causas populares, pero que parece que le dio la espalda a las infancias.

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¿Por qué Lenia Batres votó en contra?

Durante su participación en la discusión, la autonombrada ministra del pueblo insistió en que el IMSS no tiene la capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos, por lo que aseguró que aprobar la acción de inconstitucional generará en el instituto un impacto presupuestal.

“No podríamos, insisto, presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada (...) estaríamos emitiendo una resolución que genere un impacto estructural presupuestal relevante”, expresó en la sesión del pasado 28 de abril.

En tanto, la ministra María Estela Ríos González, la cual realizó la ponencia, aseguró que el acceso a estos aparatos es un “derecho extensivo inmediato”, por lo que, tal como pasó, se debería declarar la invalidez de la norma.

Lenia Batres culpa a los medios de la polémica

Tras su declaración, la polémica estalló contra la ministra al señalarla de no velar por los derechos de las infancias, quienes también forman parte del pueblo que dice representar.

Ante lo cual, utilizó sus redes sociales para asegurar que los señalamientos en su contra son falsos y culpó a los medios de comunicación de “no entender su posicionamiento”, pese a que quedó asentado el sentido de su voto, así como su declaración en la discusión.

Hoy medios de comunicación como Reforma, Proceso y TV Azteca, entre otros, dicen que en la sesión de ayer me opuse a que niñas, niños y adolescentes obtengan prótesis o lentes.



ES ABSOLUTAMENTE FALSO.



Simplemente no entendieron nada de lo que se discutió y resolvió. En un rato… — Lenia Batres (@LeniaBatres) April 29, 2026

¿Qué hay detrás de la declaratoria de inconstitucionalidad?

El proyecto tuvo como antecedente un amparo que otorgó la antigua Segunda Sala de la Corte y que obligó al IMSS a proporcionar un implante coclear (auditivo) a un niño con discapacidad auditiva.

Tanto en aquella discusión como en la actual, se llegó a la conclusión de que el instituto no está impedido a otorgar esta prestación a los derechohabientes, ya sea de manera directa o por medio de convenios, debido a que se debe de privilegiar el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, tal como lo dice la Constitución.

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