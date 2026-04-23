Esteban Moctezuma sale de la embajada de México en EUA; se perfila Roberto Lazzeri

Esteban Moctezuma tendría un puesto en el Gobierno de México tras ser embajador en Estados Unidos

Esteban Moctezuma tendría un puesto en el Gobierno de México tras ser embajador en Estados Unidos | Reuters

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Esteban Moctezuma Barragán dejará de ser el embajador de México en los Estados Unidos, puesto que ostenta desde 2021, cuando fue designado en el sexenio pasado.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 23 de abril, la mandataria confirmó que el Gobierno de México aún no envía la propuesta a su símil estadunidense; sin embargo, destacó que propondrá a Roberto Lazzeri, actual director de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, para asumir el reto.

La razón para elegir al director de Nafin, explicó, tiene que ver con su trabajo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a lado del entonces titular Rogelio Ramírez de la O.

🚨 Sheinbaum propone a Roberto Lazzeri, actual director de Nafin y Bancomext, como embajador de México en Estados Unidos 🇲🇽🇺🇸



Esteban Moctezuma Barragán dejará el cargo y será reubicado pic.twitter.com/Cf1PEp094C — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 23, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál será el nuevo cargo de Esteban Moctezuma?

Asimismo, destacó la labor de Moctezuma a cargo de las relaciones con el país vecino, ya que declaró que se ha encargado de todo lo relacionado al transporte y al gusano barrenador, por lo que adelantó que le ofrecerá un lugar en la Administración Federal, aunque no adelantó más.

“Esteban Moctezuma, que ha realizado una excelente labor, nos está ayudando con el transporte y con el gusano barrenador y le estaremos proponiendo un espacio dentro del gobierno que ya anunciaremos en su momento”, expresó.

Cambios en temas internacionales a meses de iniciar la revisión del T-MEC

Este cambio se da a semanas de que inicie la revisión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual se suma al relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Conviene recordar que el pasado 1 de abril, Juan Ramón de la Fuente renunció al cargo que ostentaba desde octubre de 2024 debido a problemas de salud, ante esto fue designado temporalmente Roberto Velasco, entonces subsecretario de América del Norte, como encargado del despacho.

Días más tarde, el 8 de abril, el Senado ratificó a Velasco Álvarez como el nuevo encargado de la Cancillería.

Calendario de las negociaciones del T-MEC

En tanto, a mediados del pasado mes de marzo, el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, detalló que iniciaron las pláticas con los gobiernos de EUA y Canadá sobre el tratado con el fin de llegar a las negociaciones con los temas más claros.

El calendario sería el siguiente:

Marzo 2026: inicio de las conversaciones con EUA

Mayo 2026: inicio de las conversaciones con Canadá

Antes del 1º de junio: presentarse propuestas y recomendaciones para el T-MEC

para el T-MEC 1º de julio: evaluación formal del tratado

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.