Ministra Loretta Ortiz solicita licencia temporal en la Suprema Corte

La ministra se ausentará del pleno hasta el 10 de mayo

La ministra se ausentará del pleno hasta el 10 de mayo | Senado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que la ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó licencia temporal por motivos de salud, aunque no se explicaron cuáles son éstos.

Por medio de un comunicado de prensa este lunes 27 de abril, se dio a conocer que la solicitud fue concedida por lo que ya no participará en la sesiones del pleno ni es sus funciones hasta el domingo 10 de mayo de 2026.

“Se prevé que la ministra Ortiz Ahlf se reincorpore a sus funciones en la fecha señalada, reiterando su compromiso con las responsabilidades del cargo y con la impartición de justicia”, se pudo leer.

Tarjeta Informativa | Informa #SCJN sobre licencia temporal de la ministra Loretta Ortiz Ahlf @lorettaortiza. pic.twitter.com/3guhnLjYRI — Suprema Corte (@SCJN) April 27, 2026

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¿Qué pasará con el lugar de Ortiz Ahlf en la SCJN?

De acuerdo al artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y tras la reforma al Poder Judicial, el pleno del máximo tribunal del país se puede quedar con un miembro menos siempre y cuando la licencia no exceda más de un mes, tal como es en este caso.

En caso de que esto ocurra o se presente la renuncia o haya algún motivo extra por el que se dé una separación definitiva, entonces ocupará la vacante “la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección”; será el Senado el encargado de tomar protesta a la persona en cuestión.

Ministra Loretta Ortiz se ausentó del pleno desde días atrás

De acuerdo a información oficial, la ministra Loretta Ortiz se ausentó de algunas sesiones públicas, aunque en sus redes sociales su última publicación respecto al trabajo en la Corte es del 23 de abril.

Ante este y otros motivos, la Suprema Corte informó que en caso de cualquier cambio en los términos antes dados, estos serán comunicados ante la ciudadanía.

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