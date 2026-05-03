Morena entra al Congreso Nacional manchado de acusaciones de narcotráfico y corrupción

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pensó que llegaría al Congreso Nacional tranquilo, sólo con el cambio en la Dirigencia y con la mira en las elecciones de 2027; sin embargo, todo cambió y ahora es señalado como narcopartido.

Y es que el pasado 29 de abril el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios más -cercanos a la 4T- de presuntos nexos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas, lo que provocó que tras días de polémica, se separara del cargo.

A eso se suma la salida de Luisa María Alcalde y la llegada a la Dirigencia Nacional de Ariadna Montiel, además de la ruptura con los que parecían sus eternos aliados: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Los escándalos crecen… el silencio también. 🤫 Mientras @PartidoMorenaMx celebra su Congreso Nacional en el WTC, deja fuera de la conversación los temas más incómodos. 🚨 Entre ellas, la acusación contra @rochamoya_ por vínculos con el crimen organizado en Estados Unidos. 🔴 pic.twitter.com/ktyUdz5GFQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 3, 2026

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Luisa María Alcalde sale de Morena en medio de múltiples polémicas

A poco más de un año de ser electa como la cabeza del partido guinda, Alcalde deja a Morena con una crisis nunca antes vista desde su formación, ya que se observa una ruptura no sólo con los aliados, sino también al interior del partido en donde cada vez son más evidentes que no van al mismo lado.

Además, especialistas aseguran que este cambio es ideológico, pues se quedaría atrás “la mano” del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que su sexenio está siendo fuertemente criticado, no sólo en México, sino en el extranjero por casos de corrupción y cercanía con grupos del crimen organizado.

Es por eso que llegaría al partido Ariadna Montiel, quien estuvo al frente de la Secretaría del Bienestar en un periodo transexenal y que, con un perfil más bajo y alejado incluso de señalamiento de nepotismo, planea mover el timón de un partido que hoy está en el ojo del huracán.

Polémica en Sinaloa y una crisis de seguridad sin atender

Lo más fuerte para el partido guinda en este cambio de aires para el partido, sin duda, son los señalamientos contra Rubén Rocha, especialmente porque apuntaron a una presunta cercanía con Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa que ha aumentado la violencia en la entidad.

De acuerdo a Estados Unidos, Morena habría ganado las elecciones en 2021 debido a un acuerdo con este grupo del crimen organizado, lo que apunta a que el nexo no sólo sería del exgobernador, sino de más elementos del partido.

Corrupción y Adán Augusto

Finalmente, otro de los escándalos contra Regeneración Nacional tiene que ver con el senador Adán Augusto López Hernández, quien ha sido acusado de actos de corrupción y su cercanía con Hernán Bermúdez Requena, hoy detenido, pero antes líder de La Barredora, grupo cercano al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Organizaciones, medios y ciudadanía han denuncia presuntos actos de corrupción que hoy tienen dañada la vida pública de Tabasco.

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