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Línea 5 del Metro CDMX colapsa tras fallas en estaciones; no hay servicio hasta Pantitlán
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Línea 5 del Metro CDMX colapsa tras fallas en estaciones; no hay servicio hasta Pantitlán

Autoridades del Metro CDMX informaron que se está brindando servicio provisional de Politécnico a Oceanía; se reporta caos en las inmediaciones de Pantitlán.

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2 minutos lectura
Escrito por: Yael Toribio

En plena hora pico de la salida de un importante grueso de los trabajadores en la Ciudad de México (CDMX), se dio a conocer que la Línea 5 del Metro presentó fallas en tres de sus estaciones con dirección a Pantitlán, por lo cual de momento se está brindando el servicio provisional hasta Oceanía.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se informó que las estaciones Pantitlán, Hangares y Terminal Aérea, se encuentran momentáneamente fuera de servicio tras presentar una importante falla que impide el buen funcionamiento.

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¿Qué pasó hoy en la Línea 5 del Metro CDMX?

De acuerdo con la información oficial emitida por el mismo Metro de la CDMX, la Línea 5 presentó una importante falla en la barra guía presuntamente por las altas temperaturas que se han vivido en la capital estos últimos días.

Se señaló que las afectaciones se presentaron principalmente en la interestación Hangares - Terminal Aérea, lo cual derivó en la suspensión del servicio hasta el paradero de Pantitlán que conecta con la Línea 1, la 9 y la A.

Es importante mencionar que se informó que de momento, se está brindado el servicio provisional de la estación Politécnico hasta Oceanía, esto mientras unidades RTP apoyan en el traslado de esta última hasta Pantitlán.

¿Cómo es el avance en el resto de las líneas del Metro CDMX

Vale la pena mencionar que hasta el momento, por las denuncias que se han emitido en redes sociales, otras de las líneas del Metro CDMX en las que se presentan retrasos son la Línea 2, Línea 3, así como en la Línea 1.

Pese a ello, es importante aclarar que se menciona una alta afluencia de usuarios en estas líneas del Metro CDMX, por ser una de las horas con mayor número de pasajeros dentro de los andenes.

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