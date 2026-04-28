Juez aprobó reabrir caso de la Luz del Mundo tras "carpetazo" | La Luz del Mundo | FB

En medio de la controversia por la decisión de dar “carpetazo” a la investigación sobre la Luz del Mundo, el juez Juan José Rodríguez Velarde decidió revocar la “no acción penal” contra Naasón Joaquín García, por lo que se reabrirá la investigación.

El líder de la congregación es acusado por su presunta participación en la formación de una organización delincuencial para traficar a menores de edad, reproducir y producir pornografía infantil, así como de abuso sexual.

Además, conviene recordar que se encuentra detenido en Estados Unidos tras ser declarado culpable por delitos similares a los que es acusado en México; cumple una condena de 16 años y ocho meses en una prisión de California.

Un juez en México ordenó reabrir la investigación contra La Luz del Mundo por presunta delincuencia organizada, tras revocar el “carpetazo” que había determinado la Fiscalía.



La resolución abre la puerta a que las víctimas busquen justicia contra Naasón Joaquín García, quien ya… pic.twitter.com/jk7uju4WnV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

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Víctimas impugnan decisión de la FGR

Las víctimas Sochil Martin y Sharim Guzmán denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) autorizó el 17 de diciembre de 2025 cerrar el caso al considerar que no existían elementos suficientes para seguir con la investigación.

Además, señalaron que esta acción judicial se llevó a cabo sin informar a los denunciantes y que ocurrió unos días después de que Ernestina Godoy asumió la titularidad de la Fiscalía.

Audiencia se retrasó, pero se aprobó la reapertura del caso

La audiencia estaba prevista para el pasado 16 de abril; sin embargo, se tuvo que retrasar a solicitud de la defensa, quienes pidieron más tiempo debido a que tenían que prepararse mejor ya que el expediente es de poco más de dos mil 500 páginas.

Al reanudarse los trabajos judiciales a puerta cerrada el pasado lunes 27 de abril, se decidió reabrir la carpeta de investigación 34/2026, en donde se denunciaron actos por los delitos antes mencionados, además de referir una presunta red de lavado de dinero y vínculos de la organización y de Naasón Joaquín con personajes políticos.

Los nexos de Morena con la Luz del Mundo

Y es que es este último punto es uno de los más polémicos, ya que desde 2019 se señaló la complicidad luego de que se utilizara el Palacio de Bellas Artes para un homenaje a Naasón Joaquín, quien días después fue detenido y trasladado a EUA.

Incluso dentro de las filas de Morena se encuentra feligreses de la congregación como Hamlet García, Favio Castellanos Polanco, Israel Zamora y Emmanuel Reyes Carmona, algunos de ellos pretendían formar un partido político tras la constitución de la asociación Humanismo Mexicano.

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