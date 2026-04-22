¡Fin de la autonomía! Morena impone a sus perfiles en el INE

Diputados eligen a los tres nuevos consejeros hasta 2035 pese al rechazo de la oposición

Diputados eligen a los tres nuevos consejeros hasta 2035 pese al rechazo de la oposición | Archivo | Central INE

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo volvió a hacer y en coordinación con sus aliados (PT y PVEM) aprobó a los tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes durante todo el proceso fueron señalados como cercanos a la autonombrada Cuarta Transformación.

Con 334 votos a favor y 127 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó como nuevo consejeros electorales a:

Arturo Manuel Chávez López , exdirector de Talleres Gráficos y quien no tiene experiencia en el ámbito electoral, aunque él argumentó que su conocimiento se basaba en que imprimía las boletas electorales en el taller .

, y quien no tiene experiencia en el ámbito electoral, aunque él argumentó que su conocimiento se basaba en que . Blanca Yassahara Cruz García , presidenta del Instituto Electoral de Puebla y a quien consideraron como la más preparada para el cargo.

, presidenta del Instituto Electoral de Puebla y a quien consideraron como la más preparada para el cargo. Frida Denisse Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas

#ÚltimaHora | Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se eligen a las tres personas que ocuparán las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. pic.twitter.com/IshYiWYeum — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 22, 2026

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La tercia fue designada para un periodo de nueve años, el cual comenzará este mismo mes de abril y concluirá en abril de 2035.

Oposición recrimina riesgos en la autonomía del INE

Antes, durante y tras la votación en San Lázaro, las bancadas de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MX) votaron en contra y cuestionaron todos los perfiles, debido a que muy pocos eran los que no tenían nexos con el oficialismo.

De acuerdo a la bancada panista, la designación fue un golpe al sistema democrático; mientras que el PRI señaló que todo el proceso estuvo marcado por opacidad y falta de acuerdos políticos, por lo que señalaron a Morena de no participar en la discusión legislativa y sólo imponer perfiles.

Incluso la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Kenia López Rabadán, aseguró ante los medios de comunicación y en sus redes sociales que lo ideal hubiera sido que el Comité Técnico determinara “la idoneidad de los candidatos”, ya que en todo proceso se requiere certeza y legalidad.

Es importante mencionar que durante el proceso de examen y de entrevistas, se cuestionó la fiabilidad de la prueba, ya que presuntamente se habría filtrado a los participantes.

¿Cuándo deben de tomar protesta los nuevos consejeros?

De acuerdo a las normas, tras la designación en la Cámara de Diputados, los nuevos integrantes del Consejo General tienen 24 horas para rendir protesta ante la autoridad electoral.

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