Oposición exige activar alerta migratoria para Rubén Rocha tras acusaciones de EUA

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió que se active una alerta migratoria para el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como para el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, para que no escapen tras ser señalados por Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado.

El diputado Federico Döring y el vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Jorge Triana, aseguraron que el Gobierno Federal debe de emitir esta medida para evitar que escapen del país los 10 señalados y que no suceda lo mismo que en los casos de Fernando Farías Laguna y de Hernán Bermúdez, quienes fueron arrestados en Sudamérica.

“Tendrían que estar en el país disponibles para su eventual extradición una vez transcurridos los 60 días”, expresaron.

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PAN exige al gobierno que los acusados estén en México cuando los extraditen a EUA

Por otro lado, el consejero del PAN, Rafael Calderón Jiménez, exigió al Gobierno Federal que los acusados por el Departamento de Estado estén disponibles para cuando deban de ir a Estados Unidos para enfrentar a la justicia.

Asimismo, pidió que sigan las investigaciones contra el gobierno de Sinaloa, ya que señaló que existen muchos otros casos que siguen abiertos y que no han dado justicia para la ciudadanía.

“También el gobierno tiene que avanzar con toda la pandilla que está impune”, expresó.

Solicitud de licencia de Rubén Rocha

La noche del 1º de mayo, Rocha Moya solicitó licencia ante el Congreso de Sinaloa, pese a que un día antes sostuvo que se quedaría en el cargo pues “no tenía nada que temer” y negó los señalamientos.

Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra — dijo el ahora gobernador con licencia

Horas más tarde, ya el sábado 2 de mayo, el Poder Legislativo de la entidad aprobó la licencia por más de 30 días para el militante de Morena.

Todo el escándalo estalló el 29 de abril cuando el Departamento de Estados de EUA sorprendió al dar a conocer que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación contra Rocha Moya y nueve funcionario cercanos a la 4T por delitos relacionados con el narcotráfico, armas y cercanía con Los Chapitos.

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