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Denuncian a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, ante la FGR

El diputado Ismael García Cabeza de Vaca denunció al gobernador por presunta corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada

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Por: Ximena Ochoa
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