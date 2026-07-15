“El Jando” fue el piloto que llevó a “El Mayo” Zambada a EUA, confirmó la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Mauro Alberto “N”, El Jando, fue el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos (EUA) para entregarlo a las autoridades de aquel país.

Por medio de un comunicado este miércoles 15 de julio, la dependencia reconoció que, hasta junio de 2026, encontraron coincidencias de voz y huellas dactilares entre el piloto que entregó a El Mayo y a Mauro Alberto, detenido en México en febrero de 2025.

“En junio de 2026, la actual titular de la FGR y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2025 a Ismael ”N" y Joaquín “N” de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos", se pudo leer.

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