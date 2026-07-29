Excompañero de “El Mencho” revela foto inédita del exlíder del CJNG

El 22 de febrero pasado, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales, desde entonces ha surgido mucha información sobre quién fue y cómo lucía tanto en su juventud como en sus últimos días.

Ahora apareció una nueva imagen de su juventud, se trata de una fotografía inédita del narcotraficante que data de cuando estuvo encarcelado en el Centro Correccional de Big Spring, en Texas, Estados Unidos, en la década de los noventa.

Foto inédita de Nemesio Oseguera, el “Mencho”:



Con ella viene una gran historia.



“Fui amigo del ‘Mencho’, luego tomamos caminos diferentes”.



Nos vemos mañana en @LaSagaOficial, 9:30 AM y en #Infiltrado. pic.twitter.com/HmyVq4xhzE — Antonio Nieto (@siete_letras) July 29, 2026

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¿Cómo apareció la nueva imagen de “El Mencho”?

La imagen fue revelada por el periodista Antonio Nieto en sus redes sociales, aunque más tarde explicó en La Saga que llegó a la imagen gracias a que lo contacto un presunto “traficante colombiano”, quien se encontraba preso en el mismo centro penitenciario estadunidense.

En la fotografía se ve a ocho hombres posando dentro de las instalaciones de la cárcel, seis de ellos se encuentran con el rostro tapado; sin embargo, se logra ver a El Mencho, quien luce una camisa sin mangas blanca, así como un pantalón del mismo color.

A su lado aparece un hombre de tez blanca, una playera blanca y un short color salmón o rosa, aparentemente éste habría sido quien envió la imagen al periodista mexicano y quien aseguró que fue amigo del capo, aunque no se reveló su nombre.

Las cirugías estéticas de “El Mencho”

La fotografía que se reveló es muy parecida a la que usaba el Gobierno de Estados Unidos en la ficha de búsqueda, lo que dio al periodista certeza de que se trataba del capo.

Sin embargo, es importante mencionar que durante años se habló de la posibilidad de que Oseguera Cervantes se habría sometido a cirugías estéticas para evadir a las autoridades tanto de Estados Unidos como de México, aunque nunca fue confirmado.

Recompensa por información de "El Mencho" "El Mencho" es el narcotraficante más buscado por EUA

“El Pelón” es el nuevo líder del CJNG

Tras la caída de El Mencho y la detención de El Jardinero, de acuerdo a Estados Unidos, el nuevo líder del CJNG es Juan Carlos Valencia González, alías El 03 o El Pelón, hijastro de Oseguera Cervantes.

Además, la estructura también estaría liderado por Julio Alberto Castillo Rodríguez, El Chorro, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo.

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